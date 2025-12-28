Uma mulher de 76 anos sofreu este domingo ferimentos graves, devido a inalação de fumos, na sequência de um incêndio na sua habitação em São Lourenço, Azeitão, no concelho de Setúbal, revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o incêndio aconteceu durante a madrugada de domingo, mas a vítima só foi encontrada por familiares cerca das 14h40, com o incêndio já extinto.

A mulher foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, adiantou a fonte do comando sub-regional.

O alerta foi dado às 14h39, para esta ocorrência registada na Rua Dr. Agostinho Machado Faria, em São Lourenço, na União das Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão).

Fonte da GNR contactada pela Lusa precisou que a vítima é uma mulher de 76 anos.

Foram mobilizados para o local 20 operacionais dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal.