Os aeroportos e aeródromos de Cabo Verde registaram um movimento de 325.807 passageiros em novembro, mais 12,4% em termos homólogos, com o tráfego internacional a ter a maior subida, divulgou nesta segunda-feira a Agência de Aviação Civil.

O número de voos também cresceu, totalizando 3.625 movimentos, um aumento de 10,6% face a novembro de 2024, “impulsionado sobretudo pelos voos internacionais“.

Comparado com outubro, o crescimento foi ainda mais expressivo, com o número de passageiros a aumentar 24% e os voos 25%, refletindo a maior procura por viagens aéreas no período.

A carga aérea totalizou 113.938 quilos, menos 7% do que em outubro, mas 13% acima do valor registado em novembro de 2024, graças ao aumento do transporte internacional.

O correio aéreo movimentou quase 40 toneladas, menos 4% do que há um ano, com diferenças entre o tráfego doméstico e internacional.

O arquipélago tem quatro aeroportos internacionais (Boa Vista, Praia, Sal e São Vicente) e três aeródromos (Fogo, Maio e São Nicolau).