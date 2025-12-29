Dois homens, de 51 e 62 anos, foram detidos em Mirandela, por suspeitas de tráfico de droga, e foram apreendidas mais de 200 doses de estupefaciente, revelou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP adiantou que, no decorrer de uma investigação criminal, as duas pessoas foram detidas no sábado. Uma delas com mandado de detenção fora de flagrante delito e a outra na sequência de diligências policiais no local.

Além das detenções, foram apreendidas 92,5 doses de cocaína, 43,7 doses de heroína, 79,62 doses de haxixe, uma dose de canábis, 400 euros e ainda material de pesagem e acondicionamento, várias armas e equipamentos tecnológicos.

“Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos a Termo de Identidade e Residência, e presentes às autoridades judiciárias competentes, junto das quais os processos seguem os respetivos trâmites legais”, rematou a PSP.