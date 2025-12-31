O défice orçamental do Estado moçambicano caiu para metade no terceiro trimestre, para 12,56 mil milhões de meticais (167,3 milhões de euros), face ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças.

De acordo com um relatório de monitoria dinâmica de riscos fiscais do terceiro trimestre, consultado pela Lusa, este défice compara 27,7 mil milhões de meticais (368,9 milhões de euros) do mesmo período do ano passado ou com 19,03 mil milhões de meticais (253,5 milhões de euros) no segundo trimestre de 2025.

“A persistência de desequilíbrios fiscais caracterizado por baixa arrecadação de receitas e a rigidez das despesas do Estado estão a agravar o risco fiscal e a comprometer a sustentabilidade orçamental”, lê-se no relatório.

O documento do Ministério das Finanças acrescenta que se “denota” a “deterioração dos indicadores de consolidação fiscal, como resultado da excessiva dependência de financiamento”, o que representa “desafios para a sustentabilidade das finanças públicas e consolidação do crescimento económico” de Moçambique.

Segundo o relatório, o stock da dívida pública de Moçambique aumentou 1,1% até setembro, em termos homólogos, “impulsionado pelo endividamento interno, que cresceu 15%, situando-se em 456,8 mil milhões de meticais [6.084 milhões de euros], tendo a divida externa reduzido em 7% no mesmo período”.

“A dívida interna tem apresentado um crescimento relativamente expressivo na carteira da dívida pública. No terceiro trimestre, a composição da dívida interna foi de 38% e 35% para Obrigações do Tesouro (OT) e Bilhetes de Tesouro (BT) respetivamente, refletindo um possível aumento do risco de liquidez, bem como da exposição a variações nas taxas de juro e aos prazos de vencimento”, aponta ainda.