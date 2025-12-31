O alojamento turístico teve proveitos de 393,5 milhões de euros em novembro, uma subida homóloga de 2,1%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas rápidas da atividade turística, divulgadas pelo INE, o setor do alojamento turístico registou 2,2 milhões de hóspedes (+0,8%) e 5,1 milhões de dormidas (+1,0%), gerando 393,5 milhões de euros de proveitos totais e 289,3 milhões de euros de proveitos de aposento (+2,1% e +1,6%, respetivamente).

O aumento das dormidas “refletiu contributos positivos quer dos residentes, cujas dormidas subiram 1,4% (+5,8% em outubro), atingindo 1,7 milhões, quer dos não residentes, com um acréscimo de 0,8% (após +1,0% em outubro), totalizando 3,4 milhões”, de acordo com o gabinete de estatísticas.

O INE destaca ainda que, entre os principais países dos turistas, o mercado canadiano registou o maior crescimento, de 14,8%, enquanto o maior decréscimo foi registado no mercado francês (-10,5%).

Já no que diz respeito aos rendimentos por quarto, estes indicadores “voltaram a apresentar decréscimos pela segunda vez em 2025, depois das reduções observadas em março, então influenciados pelo efeito de calendário associado ao período de Páscoa”.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) fixou-se em 47,1 euros (-2,2%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 97,8 euros (-0,1%).

Existem também dados para o acumulado do ano, que mostram que os proveitos totais atingiram 6.820,1 milhões de euros de janeiro a novembro, um crescimento de 7,2% face ao mesmo período de 2024.

As dormidas no conjunto dos primeiros onze meses do ano também aumentaram relativamente ao período homólogo, em 2,1% para 77,8 milhões.