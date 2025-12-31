Foi em setembro que o público ficou a saber os detalhes de um ataque do qual a Rainha Camila foi vítima ainda na adolescência, mas agora a mulher de Carlos III fala pela primeira vez sobre a “raiva” que sentiu quando foi abordada pelo agressor dentro de um comboio a caminho da estação de Paddington, em Londres, nos anos 1960. Camila descreveu o incidente durante uma entrevista ao programa Today da BBC Radio 4, uma conversa sobre violência doméstica num dos salões da Clearence House, com a participação da antiga primeira-ministra Theresa May, o comentador da BBC John Hunt e a filha, Amy Hunt.

“Quando eu era uma adolescente fui atacada num comboio”, começa por contar Camila, ao recordar o episódio. “Meio que me esqueci sobre isto, mas lembro-me de ter ficado tão zangada”, continua a Rainha, que depois descreve o que lhe aconteceu. “Foi alguém que eu não conhecia! Estava a ler o meu livro quando de repente este rapaz, ou homem, atacou-me. Defendi-me e lembro-me de sair do comboio e a minha mãe olhar para mim e perguntar-me: ‘Por que é que o seu cabelo está em pé? Por que é que está a faltar um botão do seu casaco?’” Questionada pela apresentadora, a Rainha confirmou que foi “fisicamente atacada”. “Lembro-me de sentir raiva. Estava tão enervada, e meio que me esqueci disso por muitos anos.”

Na sequência, Camila fez questão de destacar a história de John e Amy Hunt, que tiveram três membros da família — Carol, a mulher de John e mãe de Amy, de 61, e as duas filhas, Louise e Hannah, de 25 e 28, assassinadas em casa em 2024 pelo ex-companheiro de Louise. “Quando o tema da violência doméstica volta à tona, como quando ouvimos histórias como a de John e Amy, é algo que sinto profundamente”, disse a Rainha, que é madrinha da SafeLives, instituição contra a violência doméstica.

O episódio foi revelado pela primeira vez nas páginas de Power and the Palace, escrito pelo antigo jornalista de realeza do The Times, Valentine Low, e que aborda algumas das histórias dos bastidores das relações de membros seniores da família real e figuras da política nacional. De acordo com Low, a mulher de Carlos III contou o caso a Boris Johnson em 2008, quando este ainda era autarca de Londres. As informações foram reveladas por um antigo diretor de comunicação de Johnson, Guto Harri. “Fiz o que a minha mãe me ensinou. Tirei o meu sapato e bati-lhe com o salto nos tomates“, terá dito Camila, de acordo com Harri. Depois, a Rainha desceu do comboio na estação de Paddington e encontrou um polícia a quem denunciou o abusador, que terá sido preso.