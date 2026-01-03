O homem que conduzia o carro em que seguia Anthony Joshua — o pugilista britânico que venceu o ouro olímpico em Londres, em 2012 — na última segunda-feira vai responder por quatro crimes no Tribunal Magistral de Sagamu, no estado de Orgun, na Nigéria, na sequência do acidente que provocou ferimentos no campeão mundial de boxe de pesos-pesados e tirou a vida a duas pessoas.

De acordo com a BBC, Adeniyi Mobolaji Kayode, o condutor do SUV, foi acusado de homicídio por negligência por condução perigosa, condução imprudente e negligente, condução descuidada e condução sem habilitação válida.

A justiça nigeriana determinou que poderá sair em liberdade, enquanto aguarda julgamento, mediante o pagamento de uma caução de cinco milhões de nairas (cerca de 2.960 euros), o que ainda não aconteceu.

O início do julgamento está agendado para 20 de janeiro.

As duas pessoas que morreram no acidente foram Latif Ayodele, treinador pessoal do pugilista, e Sina Ghami, preparador físico. Joshua saiu com ferimentos ligeiros do acidente e outros dois passageiros da mesma viatura escaparam ilesos do embate na estrada que liga Lagos a Ibadan.

Anthony Joshua estava de regresso à Nigéria, e seguia em direção à casa de família, que costuma visitar no Ano Novo, contou um familiar do pugilista à BBC.

*Texto editado por Carlos Diogo Santos