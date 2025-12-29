Anthony Joshua, o pugilista britânico que venceu o ouro olímpico em Londres, em 2012, e é campeão mundial de boxe de pesos-pesados, sobreviveu esta segunda-feira de manhã, na Nigéria, a um acidente rodoviário que tirou a vida a duas pessoas que seguiam no mesmo carro que o atleta. Joshua, que seguia no banco de trás do carro, sofreu ferimentos ligeiros, adianta a BBC.

O Daily Mail revela que o acidente ocorreu em Makun, na via rápida Lagos-Ibadan, pouco depois das 11h locais, quando este viajava para a casa da sua família. O mesmo jornal apurou que o carro onde o pugilista seguia embateu num camião estacionado e, citando as autoridades locais, que poderia estar “além da velocidade máxima permitida” e perdeu o controlo durante uma manobra. O Daily Mail adianta ainda que um pneu terá rebentado, dando origem ao acidente.

▲ Camião onde o veículo em que seguia Anthony Joshua terá embatido Getty Images

Além das vítimas mortais e de Anthony Joshua, que sofreu ferimentos ligeiros, havia ainda outros dois passageiros, que saíram ilesos do acidente. Entre as vítimas mortais estão os seus amigos, e membros da sua equipa, Latif Ayodele e Sina Ghami. Latif Ayodele era treinador pessoal de Joshua e Sina Ghami era responsável pela reabilitação física do atleta, bem como pela prevenção de lesões.

Uma testemunha contou à BBC que o pugilista ficou dentro do carro durante cerca de 20 minutos, até ser “resgatado” por uma “multidão” que rodeou o local do acidente. De acordo com a mesma fonte, Anthony Joshua ainda assim “saiu sozinho, cumprimentou a multidão, agradeceu às pessoas e apertou-lhes a mão”. A mesma testemunha, que disse ter visto quatro carros vindos de Lagos, também mencionou a velocidade com que seguia o carro que transportava Joshua: “Os carros estavam em alta velocidade, a tentar fazer manobras e bateram no camião estacionado em frente à nossa loja”.

As imagens mostram Anthony Joshua com aparentes queixas físicas à saída do carro onde seguia, pouco depois do embate com o camião estacionado no trajeto Lagos-Ibadan, na Nigéria.

Just look at the terrible state of Nigeria. After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025

O mesmo jornal adianta que o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido estaria a investigar as duas mortes resultantes deste acidente.

Entre as mais recentes reações está a do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, que disse que falou com Anthony Joshua para lhe dar as condolências pela perda dos seus amigos e colegas.

I have spoken with AJ to personally convey my condolences over the passing of his two close associates, Kevin Latif Ayodele and Sina Ghami in the recent accident. I wished him a full and speedy recovery, and prayed with him. AJ assured me he is receiving the best possible care.… https://t.co/mlpYQX2by7 — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) December 29, 2025

O acidente que envolveu o pugilista britânico ocorreu poucos dias depois de este ter defrontado o influencer norte-americano Jake Paul, que já reagiu ao incidente e deixou uma mensagem ao atleta e às restantes vítimas.

Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

Depois de ter estado em Miami, no dia 19 de dezembro, para combater contra Paul, Anthony Joshua estava de regresso à Nigéria, onde tem família, que costuma visitar por volta do Ano Novo, contou um familiar do pugilista à BBC.