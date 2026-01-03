São os dois alas, são os dois esquerdinos, são os dois jovens, falam os dois a língua portuguesa. Diferença, entre outras? Um está a caminho da Premier League, outro está a seis meses de chegar à Premier League. E é neste contexto que o Sporting deverá anunciar, nas próximas 24 horas, a primeira contratação neste mercado de inverno: Luís Guilherme, internacional brasileiro Sub-20 do West Ham com formação no Palmeiras, já está em Lisboa para fazer os habituais exames médicos e assinar contrato de longo prazo com os leões, muito provavelmente até junho de 2030. No entanto, este não será o único reforço a chegar a Alvalade nesta janela.

Começando por Luís Guilherme, o canhoto de 19 anos nascido em Aracaju, no estado de Sergipe, chega ao bicampeões nacionais como uma “oportunidade de negócio” estando referenciado pelo scouting verde e branco quando estava ainda no Palmeiras, onde foi lançado por Abel Ferreira. Numa época onde voltou a ter poucas oportunidades no West Ham (121 minutos em cinco jogos da Premier League), depois de realizar 13 encontros sem golos nem assistências pelos hammers em 2024/25, o jogador procurava um novo rumo na carreira e a própria formação londrina admitia ficar sem o brasileiro. Entre alguns clubes que foram sondando a situação do ala, os leões acabaram por ganhar a corrida, acertando um negócio que deverá ficar pelos 14 milhões de euros fixos mais três milhões de variáveis e a percentagem de uma futura venda.

Luís Guilherme não seria o único jogador para a posição e com as características pretendidas que estava na lista do Sporting. Nem sequer era o único brasileiro, tendo em conta o interesse que tem sido referenciado na imprensa do país em Breno Bidon, outro internacional Sub-20 do Corinthians que começou a dar nas vistas atuando mais pelo meio mas que em muitas ocasiões descaiu sobre a direita. Contudo, os valores que estavam em cima da mesa e a própria saída de Geovany Quenda (que recupera agora da operação a uma fratura no pé) no final da temporada para o Chelsea acabaram por acelerar o negócio com o West Ham.

????????⚪️ Luis Guilherme to Sporting from West Ham, here we go! Deal in place as documents are being checked. Permanent transfer for total package up to potential €17m, add-ons included. West Ham will also have sell-on clause. pic.twitter.com/6dSMjNooMd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Contratado pelo Palmeiras em 2017, quando tinha apenas 11 anos, Luís Guilherme foi passando por todos os escalões de formação do conjunto de São Paulo (e da seleção brasileira) como mais uma promessa a médio prazo do Verdão, assinando o primeiro contrato profissional em 2022 quando estava na calha para subir à equipa A comandada por Abel Ferreira e renovando apenas seis meses depois da estreia, em abril de 2023. Depois dos vários títulos nas camadas jovens entre Campeonatos nacionais e estaduais de Sub-17, além da inédita Copa São Paulo Júnior, o ala sagrou-se campeão brasileiro em 2023 e venceu o Paulistão em 2024. Com um total de 40 jogos pelo Verdão, com um golo e uma assistência, despertou o interesse do West Ham, agora comandado por Nuno Espírito Santo, que pagou 23 milhões de euros pelo passe.

Olá Luis Guilherme. pic.twitter.com/MMFUgkvr4g — Sporting CP Adeptos ???????? (@Sporting_CPAdep) January 3, 2026

A adaptação a Inglaterra e à Premier League não correu da melhor forma, um pouco como aconteceu com os antigos companheiros de equipa Endrick (que foi cedido pelo Real Madrid ao Lyon) e Vítor Reis (emprestado no início da época pelo Manchester City ao Girona), seguindo-se agora o Sporting como projeto para um ala conhecido pela sua velocidade, capacidade técnica e jogo 1×1 partindo do corredor direito para o meio num movimento tipo tantas vezes interpretado por Francisco Trincão, Geny Catamo ou Quenda em Alvalade. E, na chegada a Lisboa, o próprio Luís Guilherme admitiu ter falado com Mateus Fernandes sobre o clube.

LUIS GUILHERME: “Falei com o Mateus Fernandes, ele falou muito bem do clube, muito bem da cidade. Disse que o Sporting era um clube-família.” ???? pic.twitter.com/N2A2x0J6MR — Sporting CP Adeptos ???????? (@Sporting_CPAdep) January 3, 2026

“Ele apresentou-me o Sporting, falou-me muito bem do clube. Fico muito feliz de estar aqui”, comentou no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, antes de abordar o reencontro com o médio do Benfica, Richard Ríos: “Com ele não falei mas é um grande jogador. Joguei com ele mas agora estou a vestir a camisola do Sporting”. “Estou muito feliz por vestir a camisola do Sporting. Espero poder ajudar o mais rápido possível. Se Deus quiser, vai ser uma grande jornada. Título? Acredito que vamos ser campeões, com certeza. Vamos acreditar até ao final. Sabemos que o Campeonato é difícil mas estamos preparados para conseguir esse título”, acrescentou Luís Guilherme, não fechando a porta à estreia na Final Four da Taça da Liga.

???????????? Sporting CP made a ???????????????????????????????????? move by signing ????????????́???? ???????????????????????????????????? (????????) for only €???????????? A left-footed fast winger with top dribbling. Technique, versatility and work rate … that’s what you can expect from him. pic.twitter.com/6ooq0nA5S2 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) January 1, 2026

Perante todas as ausências pelas mais variadas razões, entre o castigo de Gonçalo Inácio, as lesões ou atuais períodos de recuperação de Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Nuno Santos, Daniel Bragança, Ricardo Mangas e Blopa e as presenças de Geny Catamo e Diomande na CAN, o brasileiro de 19 anos poderá ser integrado na comitiva que irá rumar em Leiria (sendo ou não opção para Rui Borges nas meias-finais da Taça da Liga frente ao V. Guimarães) e ser convocado para o encontro seguinte, na final da prova ou na Liga.

Apesar desse reforço para as alas, o setor irá ainda receber neste mercado de janeiro mais um jogador. Com Yeremay a continuar a ser um alvo “impossível” pelos valores pedidos pelo Deportivo e com Sergio Arribas a ser considerado como inegociável pelo Almería (que partilha os direitos económicos do passe do espanhol com o Real Madrid), as atenções parecem ter virado de vez para o senegalês Souleymane Faye, jovem de 22 anos do Granada que leva dois golos e seis assistências em 20 jogos da Segunda Liga esta época. A ideia dos responsáveis verde e brancos passa por encontrar um perfil de jogador idêntico mas que atue de forma habitual na ala esquerda, posição que tem nesta altura Maxi Araújo a suprir a ausência de Pedro Gonçalves.