O Ministério da Saúde de Gaza denunciou este domingo que os ataques israelitas das últimas 24 horas causaram mais duas mortes, elevando para 420 o número de mortos desde a declaração do cessar-fogo em 10 de outubro.

Num balanço divulgado este domingo, o Ministério da Saúde, sob a autoridade do movimento islâmico palestino Hamas, afirma que os hospitais do enclave receberam também os corpos de palestinianos retirados dos escombros de um edifício que ruiu devido aos danos causados pelos bombardeamentos israelitas.

Segundo a agência Europa Press, este tipo de incidentes está a tornar-se cada vez mais comum no enclave, porque os palestinianos tentam proteger-se das baixas temperaturas em casas semidestruídas, mesmo cientes do perigo de desabamento.

Segundo o Ministério da Saúde, os hospitais do enclave receberam desde quarta-feira dez feridos dos mesmos ataques israelitas.

Em termos globais, os ataques israelitas mataram, desde 10 de outubro, 420 pessoas e feriram 1.184. Desde esse dia, os serviços de resgate recuperaram os corpos de 684 pessoas.

No total, desde o início da guerra de Gaza, em 07 de outubro de 2023, o Ministério da Saúde registou 71.386 mortos e 171.264 feridos

A Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) já alertou que as fortes chuvas estão a agravar ainda mais a crise, aumentando as necessidades de combustível para o bombeamento de águas residuais e a drenagem de águas pluviais.