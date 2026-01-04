Já tinha as informações todas de Mateus Fernandes, médio internacional Sub-21 formado em Alcochete que representa agora o West Ham, já sabia que teria como adversário no dérbi lisboeta o seu antigo companheiro de Palmeiras, Richard Ríos, já assumira o desafio de ajudar a revalidar o título de campeão. Faltava apenas fazer exames médicos e assinar, algo que demorou menos de 24 horas com a habitual sessão fotográfica pelo meio: Luis Guilherme foi anunciado como “primeiro reforço de janeiro” do Sporting e pode entrar na lista de convocados no próximo jogo dos leões, neste caso na Final Four da Taça da Liga com o V. Guimarães.

“Estou muito feliz por chegar a este clube gigantesco que é o Sporting. Desde a minha primeira conversa com o diretor que me falaram muito bem do clube, de ser um ambiente muito familiar, onde os jogadores acolhem bem quem chega. Estou muito feliz, muito realizado e espero poder ajudar ao máximo a nossa equipa. É um clube muito famoso, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Toda a gente conhece o Sporting e sabem da grandeza do clube. Estou muito feliz por poder representar esta camisola”, salientou o ala brasileiro de 19 anos nas primeiras declarações como jogador dos leões, proferidas aos meios do clube.

“O Mateus Fernandes sempre me falou muito bem do Sporting, da estrutura e do ambiente. Quando lhe disse que vinha para cá, ficou muito feliz e desejou-me toda a sorte do mundo. O Abel [Ferreira] ligou-me, falou muito bem do clube e desejou-me sorte. Foi ele que me lançou profissionalmente no Palmeiras e só tenho a agradecer-lhe por tudo. A adaptação vai ser mais fácil porque se fala português. Algumas palavras são diferentes mas no geral consigo entender. Espero adaptar-me o mais rápido possível para ajudar os meus companheiros a conquistar títulos”, acrescentou o jogador formado no Verdão que estava no West Ham há um ano e meio, realizando um total de 13 jogos na Premier League (cinco na presente temporada).

“Tenho de estar sempre disposto a melhorar. Ouvir sempre os mais velhos, como agora no Sporting, e procurar aprender. Tal como olho para mim e vejo aquilo em que preciso de melhorar, é sempre bom ouvir pessoas que têm mais conhecimento, para que me possa adaptar o mais rápido possível e ajudar os meus companheiros. Estou sempre pronto para ajudar o Sporting. Mesmo quando joguei menos, continuei a treinar forte para, quando surgisse a oportunidade, dar o meu 100%”, concluiu o ala brasileiro de 19 anos, que terá a camisola 31 nas costas que um dia pertenceu a um dos grandes goleadores do clube: Liedson.

Here comes the sun ???? @guilhermelira06 é Leão ???? pic.twitter.com/vzn3AmhKPo — Sporting CP (@SportingCP) January 4, 2026

Os leões confirmaram também num comunicado à CMVM os contornos do negócio. “A Sporting SAD chegou a acordo com o West Ham, com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Luis Guilherme Lira dos Santos pelo montante total fixo de 14.000.000,00, ao qual poderá acrescer um montante total condicional de até €3.000.000,00, mediante a verificação de determinados objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador e da Sporting SAD, tendo o West Ham garantido o direito a receber o montante correspondente a 15 % da mais-valia de uma eventual futura transferência do jogador”, esclareceu. “Mais se informa que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo West Ham em partes iguais. Informa-se, ainda, que foi celebrado entre a Sporting SAD e o jogador um contrato de trabalho desportivo válido até 30 de junho de 2030, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000,00″, acrescentou a mesma missiva.

Como o Observador escreveu este sábado, e apesar de Luis Guilherme ser o ala que Rui Borges desejava, o setor irá ainda receber neste mercado de janeiro mais um jogador. Com Yeremay a continuar a ser um alvo “impossível” pelos valores pedidos pelo Deportivo e com Sergio Arribas a ser considerado como inegociável pelo Almería (que partilha os direitos económicos do passe do espanhol com o Real Madrid), as atenções parecem ter virado de vez para o senegalês Souleymane Faye, jovem de 22 anos do Granada que leva dois golos e seis assistências em 20 jogos da Segunda Liga esta temporada. A ideia dos responsáveis verde e brancos passa por encontrar um perfil de jogador idêntico mas que atue de forma habitual na ala esquerda, posição que tem nesta altura Maxi Araújo a suprir a ausência de Pedro Gonçalves.