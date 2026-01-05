A temporada de entrega de prémios de cinema e televisão arrancou este domingo, dia 4 de janeiro, com a cerimónia do Critics Choice Awards em Santa Mónica, Los Angeles, a dar um vislumbre das tendências da moda que possamos talvez esperar nas passadeiras vermelhas deste ano. Como sempre, o clássico preto não falhou, acompanhado pelos brilhos e pela aposta nos fatos.

Nomeada para Melhor Atriz secundária, Ariana Grande continua a adotar o rosa característico da sua personagem Glinda, de Wicked, desta vez num vestido personalizado de Alberta Ferretti, com capa e apontamentos de flores em brilhantes. Por sua vez, a vencedora na categoria de Melhor Atriz, pelo papel de Agnes Shakespeare em Hamnet, Jessie Buckley apostou num look da coleção pré-outono 2026 da Dior com um top acetinado com detalhes de laços nas laterais e umas calças pretas.

Teyana Taylor, que subiu ao palco junto do elenco de Batalha Atrás de Batalha, que alcançou o Melhor Filme, destacou-se pelo seu fato em verde seco com penas pretas, adaptado da linha masculina outono-inverno 2025 da Saint Laurent, que conjugou uma umas luvas de couro, umas botas de cano alto e uma gravata às riscas. Também Keri Russell foi um exemplo da tendência dos smokings femininos na cerimónia.

Já na aposta dos brilhantes, Elle Fanning brilhou — literalmente — num vestido dourado da Ralph Lauren, assim como a estrela de Marty Supreme Odessa A’zion que, pouco discreta, marcou a passadeira vermelha com um vestido personalizado da Ott Dubai, brilhante e de mangas largas em forma de asa de morcego.