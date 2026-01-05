Um Jesus jovem, barbeado, vestido com uma toga ao jeito romano e com uma ovelha nos ombros. O “Bom Pastor”, um fresco com mais de 1.800 anos, foi descoberto num túmulo subterrâneo perto de Iznik, na Turquia. Os arqueólogos turcos encontraram a pintura na Necrópole de Hisardere, onde o Credo Niceno foi adotado em 325 d.C., fazendo com que se tornasse um lugar de culto para os cristãos e motivo de visita reente do Papa Leão XIV.

Os estudiosos pensam que o local terá sido também uma tumba comum no séc. III, altura onde os cristãos eram perseguidos e torturados pelo Império Romano, que dominava a região. “Embora não tenha sido encontrado no interior do túmulo qualquer achado diretamente útil para a respetiva datação, o túmulo é considerado como pertencente ao século III d.C., devido às características estruturais que apresentam semelhanças com outros exemplos da mesma área”, escreve o site especializado em arqueologia arkeolojihaber, um dos primeiros a dar a notícia e a divulgar as imagens.

Apesar dos danos visíveis nas paredes, a figura de Jesus, que além da toga, se apresentava com várias feições romanas, estava praticamente intacta. “É uma das raras imagens que representam Jesus em estilo romano”, acrescenta o arkeolojihaber no X.

???? İznik’te Anadolu’nun tek ‘Çoban İsa’ figürü bulundu. (Özel Haber) Bursa’nın İznik ilçesindeki Hisardere Nekropolü’nde yer alan bir hipoje mezarda, Anadolu’da şimdiye dek bilinen tek örnek olma ihtimali taşıyan ‘Çoban İsa’ (Good Shepherd) figürü ortaya çıkarıldı. Bu keşif, hem… pic.twitter.com/G9urwV6AaG — arkeolojihaber ® (@arkeolojihaber) December 9, 2025

Antes de a cruz ser amplamente adotada como símbolo universal do cristianismo, a imagem do “Bom Pastor” desempenhava um papel fundamental na expressão da fé, representando a proteção, a salvação e a orientação divina, recorda a Associated Press, o primeiro meio de comunicação social a ter acesso ao túmulo. Mas apesar do seu papel central no cristianismo primitivo, apenas foram encontrados alguns exemplares do “Bom Pastor” na Anatólia, e o de Hisardere é o mais bem preservado.

A arqueóloga responsável pela investigação, Gulsen Kutbay, descreveu à AP a pintura como possivelmente o “único exemplo do género na Anatólia”.

Bursa’nın İznik ilçesindeki Hisardere Nekropolü’nde yer alan bir hipoje mezarda, Anadolu’da şimdiye dek bilinen tek örnek olma ihtimali taşıyan ‘Çoban İsa’ figürü ortaya çıkarıldı. Bu keşif, hem Türkiye hem de dünya arkeolojisi açısından son derece önemli bir buluntu olarak… pic.twitter.com/7Hg3dDhgsB — Düşünbil Dergisi (@dusunbildergisi) December 9, 2025

As paredes e o teto do túmulo apertado estão decorados com motivos de pássaros e plantas. Retratos de nobres, acompanhados por escravos, também figuram nas paredes.

A escavação revelou ainda os esqueletos de cinco indivíduos, destacou a antropóloga Ruken Zeynep Kose. Devido ao mau estado de conservação, foi impossível determinar a idade de dois deles, mas os outros eram dois jovens adultos e um bebé de 6 meses.

Turkish officials told Middle East Eye that the Good Shepherd fresco, dated to the third century CE, located at the Hisardere Necropolis, is the only known early Christian-era example of its kind outside Italyhttps://t.co/jhKvwbDQPQ pic.twitter.com/JD4kCCn6M9 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 27, 2025

Eren Erten Ertem, arqueólogo do Museu de Iznik, afirmou que os frescos mostram “uma transição do paganismo tardio para o cristianismo primitivo, retratando o falecido a ser enviado para o além de uma forma positiva e apropriada”.

????✝️ FLASH | À Iznik, en Turquie, des archéologues ont DÉCOUVERT dans la nécropole d’Hisardere, une peinture paléochrétienne représentant Jésus en "Bon Pasteur", datant du IIIᵉ siècle. Cette œuvre, UNIQUE en Anatolie, montre un jeune Christ imberbe portant une chèvre. pic.twitter.com/1pKu2XKHXA — L'Écho Chrétien (@lechochretien) December 30, 2025

O fresco foi descoberto em agosto mas só divulgado após a visita do Papa, em novembro, para assinalar o 1.700.º aniversário do Concílio de Niceia, que produziu um credo, ou declaração de fé, ainda hoje recitado por milhões de cristãos. Na altura, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presenteou Leão XIV com um azulejo que representa a descoberta do “Bom Pastor” durante a sua visita.

Anatólia testemunhou momentos cruciais na história cristã: São Paulo nasceu em Tarso, São João passou os seus últimos anos em Éfeso e a Virgem Maria pode ter vivido os seus últimos dias perto da mesma cidade.

Texto editado por Dulce Neto