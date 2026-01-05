Um homem de 52 anos foi identificado e constituído arguido pela prática de um crime de atropelamento mortal com fuga, ocorrido em 31 de julho, no concelho de Setúbal, revelou esta segunda-feira a GNR.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR, o suspeito foi identificado na terça-feira na sequência da investigação de um acidente de viação com atropelamento mortal e fuga na Estrada Nacional 4, na localidade das Manteigadas, no concelho de Setúbal.

Na nota, o Comando Territorial da GNR adianta que, após análise dos vestígios no local do acidente, “foi possível identificar o modelo e o ano de fabrico do veículo envolvido” e confirmar que um fragmento recolhido pertencia a uma viatura que viria a ser localizada pelos militares da GNR em 22 de agosto.

A GNR refere ainda que o veículo, que, entretanto, foi apreendido, estava escondido numa propriedade privada e já com pedido de abate.

“Foi igualmente possível apurar responsabilidades criminais no âmbito do crime rodoviário grave, contribuindo para a responsabilização do autor, que foi localizado, identificado e constituído arguido”, acrescenta a GNR, que comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Setúbal.