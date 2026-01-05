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Nicolás Maduro, Presidente deposto da Venezuela, e a mulher, Cilia Flores, vão ser presentes a tribunal esta segunda-feira. Segundo a Reuters, o casal deverá ser ouvido ao meio-dia, hora local, 17h em Lisboa.

Maduro e Flores enfrentam acusações ligadas a narcoterrorismo. Deverão prestar declarações perante o juiz Alvin K. Hellerstein, no tribunal de Manhattan, em Nova Iorque. A imprensa norte-americana refere que não é claro se o casal tem advogados ou se iriam apresentar alegações.

Nicolás Maduro e Cilia Flores foram capturados no sábado, quando os EUA atacaram a Venezuela, e levados para Nova Iorque. Estão atualmente detidos no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn.

Os procuradores norte-americanos afirmam que Maduro e os oficiais militares terão conspirado durante décadas para traficar droga para os EUA. “Como Presidente da Venezuela e governante, Maduro permite que a corrupção alimentada pela cocaína prospere para seu próprio benefício, para o benefício dos membros do seu regime governante e para o benefício dos membros da sua família”, referiram os procuradores na acusação.