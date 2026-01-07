Um total de 44 projetos vai ser desenvolvido no Alentejo e Lezíria do Tejo focado na cultura como instrumento de inclusão social de grupos vulneráveis, numa dotação comunitária global de nove milhões de euros, divulgou a CCDR.

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo explicou que a assinatura dos Termos de Aceitação destas 44 candidaturas aprovadas, no âmbito do aviso “Inclusão pela Cultura”, está marcada para sexta-feira, às 14h30, no auditório daquele organismo, em Évora.

A cerimónia “assinala um momento decisivo para a concretização dos projetos aprovados, que irão contribuir para o reforço da inclusão social e para a valorização da cultura como motor de desenvolvimento humano e territorial” no Alentejo e Lezíria do Tejo, pode ler-se no comunicado.

O aviso “Inclusão pela Cultura”, integrado no Programa Regional Alentejo 2030, foi financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE), com uma dotação de nove milhões de euros e uma taxa de cofinanciamento de 85%.

De acordo com a CCDR Alentejo, “este aviso registou uma elevada procura, evidenciando a mobilização das entidades do território e a importância da cultura enquanto instrumento de inclusão social”.

As candidaturas aprovadas abrangem “um conjunto alargado de projetos que utilizam a expressão artística e cultural como meio de promoção da inclusão social, da participação cívica e da coesão territorial no Alentejo“, indicou.

As operações apoiadas, acrescentou a CCDR, enquadram-se em iniciativas que promovem a inclusão social de grupos particularmente vulneráveis, nomeadamente crianças e jovens, população idosa, pessoas com deficiência, famílias e comunidades em risco de exclusão social.

O objetivo passa pela inclusão social “através da dinamização de práticas artísticas e culturais participativas, da mediação cultural, da melhoria do acesso à cultura e da produção de conteúdos culturais acessíveis”, resumiu.

“Esta cerimónia constitui um momento simbólico de compromisso entre o Programa Regional Alentejo 2030 e as entidades beneficiárias, marcando o início formal da implementação dos projetos aprovados”, sublinhou a CCDR.

E, aludiu ainda, “reforçando a parceria institucional em torno de um objetivo comum: promover um Alentejo [em termos dos apoios comunitários inclui a Lezíria do Tejo] mais coeso, inclusivo e solidário, com o apoio dos fundos europeus”.