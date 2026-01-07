O Ministério da Educação acredita que os receios dos professores sobre o novo estatuto da carreira irão desaparecer quando o diploma estiver concluído, garantindo que a tutela a tratará como “uma carreira especial”.

No final de um dia de reuniões com as 12 estruturas sindicais representativas dos professores, o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, mostrou-se confiante com o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD).

Sindicatos e ministério ainda só negociaram o primeiro tema da ECD sobre o “Perfil do docente, Direitos, Deveres e Garantias” e este texto poderá ser sempre alvo de ajustes durante todo o processo negocial.

Depois da apresentação de uma primeira proposta em meados de dezembro, a tutela recebeu várias sugestões de melhoria dos sindicatos que foram acolhidas e, esta quarta-feira, “10 das 12 estruturas sindicais” concordaram com o novo texto, contou Alexandre Homem Cristo, apontando o STOP e a Fenprof como as duas organizações mais reticentes.

O novo texto passou a sublinhar que os professores têm o direito ao descanso e que têm uma carreira com um regime especial, que não pode ser confundida com a carreira geral da Administração Pública, afirmou o secretário de Estado.

“Se não fosse uma carreira especial não estaríamos aqui a negociar um estatuto com as suas particulares, mas achámos que era importante estar mais explicitado”, disse, acrescentando que os contributos dos sindicatos tinham, sobretudo, a preocupação de salientar o caráter especial e de autonomia pedagógica dos docentes.

No entanto, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) continua com dúvidas no que toca à garantia de a carreira docente ser especial, uma vez que há uma referência ao Referencial de Competências para a Administração Pública (RECAP), alertou um dos secretários-gerais da Fenprof.

“Há uma discordância de fundo” porque “há um artigo que continua a remeter para o RECAP”, disse Francisco Gonçalves no final da reunião, sublinhando que a Fenprof só se pronunciará se concorda com o novo ECD no final de todo o processo negocial.

A outra falha, na opinião da Fenprof, é não estar registado “o direito à negociação coletiva como um dos direitos fundamentais dos professores”, acrescentou o sindicalista, reconhecendo que a nova proposta mostra “algumas aproximações do ministério”.

O secretário de Estado acredita que “muitos dos aspetos que geraram mais dúvidas ou, pelo menos, alguma resistência vão ser resolvidos futuramente” quando as negociações se começarem a debruçar nos temas mais a fundo.

Neste momento, em que as matérias ainda não estão tão explicitas, o pouco que está escrito “gera mais dúvidas do que discordâncias, mas acredito que poderão ser esclarecidas quando avançarmos nos outros temas”, defendeu Alexandre Homem Cristo.

O Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) considerou que, de uma forma geral, “o documento melhorou bastante”, segundo palavras da presidente Júlia Azevedo.

No final da reunião, Júlia Azevedo salientou o facto de a nova proposta trazer “reforçada a autonomia e reconhecimento da profissão” e de agora “os direitos e deveres ficarem mais equilibrados”.

O ponto que mais preocupava os docentes — a possibilidade de acabar com a carreira especial docente — também foi esclarecido para presidente da SIPE, que saiu do encontro com a promessa de que “não será aplicado o RECAP para o recrutamento, avaliação e formação docente”.

Júlia Azevedo lamentou apenas que o direito à negociação sindical não esteja previsto na nova proposta do MECI.

Por causa do ECD, os sindicatos regressam ao ministério a 14 de janeiro para uma reunião em que estará presente também o ministro da Educação.

Alexandre Homem Cristo explicou que este será mais um encontro para ouvir as propostas dos sindicatos, que servirão de base para a tutela apresentar depois uma proposta, que será então alvo de negociações.