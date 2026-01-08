Depois de uma vida de sucessos cinematográficos, Mickey Rourke enfrenta agora o que os fãs chamam de “silencioso preço de ser deixado para trás”. Depois de ter sido despejado da casa em que vive há mais de 10 anos em Los Angeles, por dever quase 60.000 dólares (51.352 euros) de rendas em atraso, o ator com 73 anos recusou o dinheiro angariado numa campanha online, conforme conta o Telegraph.

“A fama não protege contra as dificuldades, e o talento não garante estabilidade”, lê-se na página criada por Liya-Joelle Jones, que alega trabalhar como assistente da agente de Rourke, na plataforma GoFundMe. Em menos de 24 horas, mais de metade do valor pedido, 100.000 dólares (85.587 euros), havia sido recolhido. No momento de publicação deste texto, a campanha já tinha conseguido recolher mais de 96.000 dólares (82.163 euros), mas encontrava-se suspensa.

Dias depois do arranque da angariação e depois de ter alegadamente concordado com o plano, Rourke publicou um vídeo na rede social Instagram negando qualquer conhecimento da campanha, que considerou “humilhante”, e no qual prometia ainda devolver a quantia angariada aos fãs.

No mesmo vídeo, Rourke revelou que vivia com ratos e ratazanas, que o chão da sua casa “estava podre” e que não havia água numa banheira e em dois lavatórios.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a agente de Mickey, Kimberly Hines, avançou que o ator pagou a renda até há cerca de seis meses, “quando as condições se tornaram realmente insuportáveis”.”Ele liga-me a pedir dinheiro. Liga aos amigos a pedir dinheiro. Uma campanha no GoFundMe é lançada para o ajudar e agora está a rejeitá-la?”, questiona Hines.

“Ele sabia que estávamos a tentar obter ajuda para ele, mas não creio que tenha percebido que isto se tornaria numa situação tão grande”, referiu ainda.

O ator Mickey Rourke, conhecido por filmes como Juventude Inquieta, de Francis Coppola (1983), O Papa de Greenwich Village (1984) e Nove Semanas e Meia (1986), bem como outros mais recentes como O Lutador (2008) — pelo qual recebeu um Globo de Ouro — e A Cidade do Pecado (2005), recebeu no dia 18 de dezembro um aviso de despejo. O senhorio, que chegou a apresentar no final de dezembro uma queixa contra o ator no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, exige ainda uma compensação financeira por danos na propriedade e despesas judiciais, noticiou o New York Times.

Depois de protagonizar várias fitas de sucesso, o ator que lutou contra problemas de abuso de drogas e álcool passou a dedicar-se quase exclusivamente ao boxe profissional — a sua paixão de infância — tendo sofrido lesões graves que o obrigaram a realizar várias cirurgias de reconstrução facial. Décadas passaram desde que passeava em Hollywood num Rolls-Royce branco; hoje, o ator está hospedado num hotel em West Hollywood, no qual entrou com o seu cão chihuahua ao colo, enquanto usava uma peruca, segundo o The Telegraph. O ator espera conseguir mudar-se para um apartamento em Koreatown, também em Los Angels, nos próximos dias.

Depois de a história circular na imprensa internacional, Rourke terá recebido quatro propostas para novos filmes, de acordo com informações avançadas pela sua agente. Apesar das declarações mais críticas dadas à imprensa, motivadas pelo desentendimento com o seu agenciado, Kimberly Hines não deixou de expressar admiração por Mickey enquanto “homem de princípios” que “não aceita ajuda, caridade ou assistência de ninguém”. “Mas, ao mesmo tempo, sinto que as pessoas gostam dele e que ele está a passar por um momento de necessidade”, salientou em declarações referidas pelo New York Times.

Texto editado por Cátia Andrea Costa