Hélder Malheiro foi o árbitro escolhido para apitar a final da Taça da Liga entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, no sábado, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no seu sítio oficial na Internet.

Para a final marcada para Leiria, o Conselho de Arbitragem (CA) da FPF apontou o juiz, de 45 anos, da associação de Lisboa, que pertence à primeira categoria desde 2010 e que esta temporada já esteve em oito jogos da I Liga, dois da II Liga e dois da Taça de Portugal.

No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, numa partida que tem inicio agendado para as 20h00, Malheiro, que vai apitar a primeira final da carreira, vai ter Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro como assistentes e Miguel Nogueira como quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, no videoárbitro (VAR) vai estar Rui Costa, com João Bento e Carlos Campos como assistentes.

Para chegar à final da 19.ª edição da Taça da Liga, o Sporting de Braga afastou nas meias o Benfica (3-1) e o Vitória de Guimarães deixou pelo caminho o Sporting (2-1).

Esta será a primeira final de sempre entre os dois grandes rivais do Minho.