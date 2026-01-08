A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar como tentativa de homicídio um aparente carjacking com metralhadora na terça-feira à tarde na Charneca de Caparica, Almada, disse à Lusa, esta quinta-feira, fonte ligada à investigação.
A mesma fonte acrescentou que até ao momento não existem indícios de que o caso tenha ligação ao grupo criminoso brasileiro Primeiro Comando da Capital (PCC).
O crime, denunciado à GNR como uma tentativa de carjacking, aconteceu pelas 16h30 de 6 de janeiro na rua Semeão do Nascimento, na Charneca de Caparica, e não causou feridos, precisou à Lusa fonte desta força de segurança.
Às autoridades, o condutor do automóvel assegurou ter sido atacado por “encapuzados com armas de calibre de guerra”.
O veículo ficou com várias marcas de projéteis.
Também na Charneca de Caparica, um homem de 77 anos disparou, esta quinta-feira, contra uma patrulha da GNR depois de se ter barricado em casa, na rua Alfredo Dinis.
O alerta foi dado às 11h57 pela companheira do idoso, que acabou por ser baleado numa mão pelos militares, acrescentou a fonte da Guarda.
O homem será detido depois de ter alta hospitalar.
Durante o sucedido, a mulher do suspeito refugiou-se em casa de uma vizinha.