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Cybercab. Tesla esqueceu-se de registar e perdeu o direito

Este artigo tem mais de 6 meses

Empresa que se preze, regista o nome do produto que pretende lançar antes de o anunciar publicamente. A Tesla fez o contrário com o Cybercab e arrisca perder muito dinheiro ou mudar o nome.

3 fotos

A Tesla já nos habituou a ser demasiado optimista e a nem sempre adoptar a estratégia correcta. O último exemplo está relacionado com o Cybercab, o modelo autónomo que a Tesla se esqueceu de registar. O erro foi detectado por uma empresa que se apressou a correr para o instituto de registos e de patentes, tornando sua a marca que o construtor norte-americano não registou.

O Cybercab foi apresentado como um veículo autónomo e sem condutor que o fabricante norte-americano iria colocar ao serviço do público para o transportar de um lado para o outro, idealmente com custos mais reduzidos do que nos habituais táxis ou carros controlados por aplicações como a Uber. Mas, no caminho deste projecto traçado por Elon Musk, surgiram dois problemas, sendo que o primeiro e mais complicado foi o facto de o Autopilot ainda estar longe de ser capaz de ir do ponto A para o B sem a ajuda do condutor.

Tesla Cybercab. Táxi autónomo por menos de 30.000 dólares

O segundo problema tem a ver com o registo do nome, o que revela uma certa falha da gestão, uma vez que não é frequente encontrar uma empresa com a dimensão e o tempo de vida do construtor norte-americano a cometer um erro deste calibre. Se a Tesla não registou o nome, houve alguém que o fez, para cúmulo uma empresa com quem a Tesla já teve um problema similar no passado.

Musk apresentou o Cybercab e o seu projecto para um táxi autónomo em meados de Outubro, tendo “apenas” se esquecido de registar o nome. De acordo com a imprensa norte-americana, a 28 de Outubro, a empresa especializada em bebidas alcoólicas Unibev registou o termo Cybercab junto do US Patent and Trademark Office. Agora, imagine-se a surpresa dos homens da Tesla quando, em Novembro, tentaram registar a marca e obtiveram como resposta que o termo já estava atribuído.

A Tesla tem agora que alterar a denominação do Cybercab, perdendo tudo o que já investiu na sua promoção, ou pagar à Unibev — o que certamente ascenderá a uns milhões — para que a empresa abra mão do registo que, alegadamente, realizou para conseguir retirar daí proveito. E isto porque, já no passado, a Tesla cometeu o mesmo erro e anunciou a Teslaquila como a sua marca de tequilha, antes de a registar. A Unibev não deixou escapar a oportunidade, pelo que o projecto original de Musk acabou por se materializar, mas com a alteração da designação comercial da bebida para Tesla Tequila.

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