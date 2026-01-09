O FC Porto anunciou esta sexta-feira a contratação da central polaca Dominika Sobolska-Tarasova, reforçando a equipa feminina de voleibol com uma internacional de 34 anos que já jogou em Bélgica, Polónia, Itália, Turquia e Roménia.Depois de iniciar a temporada nas italianas do Asolo, Sobolska-Tarasova reforça o lote de opções às ordens de Miguel Coelho, na primeira experiência em Portugal.

“Sinto-me muito bem e estou ansiosa por começar esta nova aventura. Trago comigo muita experiência, uma chama e imensa vontade de vencer”, declarou a experiente central, citada pelo clube em comunicado.

A nova número 5 dos dragões, que lideram a Liga só com vitórias, naturalizou-se polaca em 2023, depois de ter representado a seleção belga em Europeus e Mundiais, numa carreira que inclui títulos na Polónia e na Roménia.

No plantel, a antiga jogadora de Wroclaw, Chemik Polisse, Montichiari, Stal Bielsko-Biala, Targoviste ou Lódz encontrará uma compatriota, a zona 4 Natalia Murek.