Três pessoas ficaram hoje desalojadas na sequência de um incêndio no andar que habitavam em Almada, distrito de Setúbal, confirmou ao Observador fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o alerta para o incêndio, no segundo andar de um prédio na União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, concelho de Almada, foi dado pelas 20:17.

A mesma fonte acrescentou que “não há feridos” a registar neste incêndio, que ficou extinto pelas 21:12, tendo as três pessoas sido realojadas temporariamente no primeiro andar do mesmo edifício que é propriedade da mesma família.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove operacionais dos bombeiros de Almada, dois agentes da PSP, auxiliados por quatro viaturas.