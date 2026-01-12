As autoridades finlandesas anunciaram esta segunda-feira a libertação do navio “Fitburg”, apresado em dezembro de 2025 por suspeita de danificar um cabo submarino no Mar Báltico, embora parte da tripulação tenha de permanecer no país.

Helsínquia suspendeu as medidas impostas ao cargueiro com pavilhão de São Vicente e Granadinas, país das Caraíbas, visto que a investigação ao incidente foi concluída.

O navio “Fitburg” encontrava-se no porto de Kantvik (no sul do país) e deve zarpar esta segunda-feira sem que as autoridades tenham especificado se vai manter a rota inicial que tinha Haifa, em Israel, como porto de destino.

A medida anunciada esta segunda-feira foi adotada depois de um tribunal de Helsínquia ter ordenado a prisão preventiva de um dos tripulantes do navio de carga, que foi intercetado com quinze pessoas a bordo.

O navio navegava entre a cidade russa de São Petersburgo e o porto de Haifa quando foi apresado pelas autoridades finlandesas no passado dia 31 de dezembro por suspeita de danificar um cabo de fibra ótica submarino no Golfo da Finlândia.

A embarcação foi apresada em água da Zona Económica Exclusiva da Finlândia.

Segundo a polícia finlandesa, o navio foi apresado para evitar “danos maiores” em outras infraestruturas submarinas.

Durante a investigação, as autoridades finlandesas encontraram um cabo de arrasto no fundo do mar com dezenas de quilómetros de comprimento, provavelmente provocado pela âncora do navio, que foi lançada durante a abordagem.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 2022, a Finlândia sofreu vários incidentes em que infraestruturas subaquáticas foram danificadas em circunstâncias consideradas suspeitas, que Helsínquia atribuiu a ataques orquestrados por Moscovo.