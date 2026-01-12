O homem de 56 anos que alegadamente tentou violar uma jovem no hospital de Portalegre, em junho passado, foi acusado pelo Ministério Público de crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência agravado, na forma tentada.

Num comunicado publicado esta segunda-feira na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, consultado pela agência Lusa, o MP anunciou ter deduzido acusação contra este arguido.

“Os factos ocorreram na noite de 28 de junho de 2025, no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Portalegre, onde detido e vítima, uma jovem de 19 anos, se encontravam internados”, explicou.

De acordo com a acusação, o arguido estava “ciente de que a ofendida não possuía a capacidade e o discernimento necessários a uma livre decisão“, nem “mesmo a oferecer-lhe resistência”.

Ainda assim, tentou “manter relações sexuais” com a jovem, “só não tendo conseguido consumar tais atos por ter sido surpreendido por um enfermeiro”, pode ler-se no comunicado.

O homem tem condenações anteriores pela prática de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, pelo que o MP requer que seja condenado como reincidente.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público de Portalegre, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.

Em 1 de julho do ano passado, a Polícia Judiciária anunciou a detenção deste homem, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.

De acordo com a PJ, o indivíduo estava internado no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental daquele hospital alentejano a fazer tratamento a várias patologias, tal como a vítima.

No mesmo dia, a administração da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo considerou os factos descritos como “muito graves” e decidiu abrir um processo de inquérito interno ao caso, mas, até ao momento, não foram divulgadas eventuais conclusões.