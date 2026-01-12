A Rua da Picaria, no centro do Porto, foi reaberta esta segunda-feira ao trânsito às 14h10, com a desmobilização dos meios de socorro ao incêndio que deflagrou num prédio de habitação, disse à Lusa fonte municipal.

Dois idosos foram transportados ao hospital depois de, juntamente com mais quatro pessoas, terem sido retiradas de um prédio na Rua da Picaria onde deflagrou um incêndio que ficou limitado a um quarto no último piso do imóvel, revelou fonte da câmara do Porto.

Pelas 13h30, os meios de socorro começaram a desmobilizar, de acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

O fogo, que começou pelas 11h47 no número 47 da Rua da Picaria, estava extinto pelas 12h40, segundo fonte camarária.

Foram retiradas do prédio seis pessoas: os dois idosos e mais quatro pessoas.

Todos “saíram do local pelos próprios meios” e o transporte dos idosos ao hospital aconteceu apenas “por cautela”.

Duas mulheres foram assistidas no local por inalação de fumos, bem como dois homens, “sem necessidade de maiores cuidados”.

A mesma fonte da autarquia indicou que “a rápida intervenção dos meios de socorro permitiu que o incêndio ficasse circunscrito apenas ao quarto, sem progressão vertical à cobertura”.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil nacional, pelas 13h00, estavam no local 29 homens e 10 viaturas.

Notícia atualizada às 14h58 com após reabertura ao trânsito