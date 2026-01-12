Três milhões de toneladas de resíduos acabam todos os anos em aterros, alertou esta segunda-feira, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao lançar a segunda fase de uma campanha de sensibilização para o problema do lixo.

Em tempo de saldos, a ação da APA vai centrar-se em centros comerciais de várias cidades, chamando a atenção para o facto de mais de 50% dos resíduos produzidos serem depositados em aterros.

“Vamos separar o lixo, antes que o futuro se lixe” é a palavra de ordem da nova campanha, com a qual a APA pretende alterar comportamentos e incentivar a separação de resíduos.

“A solução está ao alcance de todos e passa pela separação adequada dos resíduos que produzimos em casa (vidro, embalagens de plástico e metal, papel e cartão e biorresíduos), com vista ao seu posterior encaminhamento para reciclagem”, sublinhou a APA, em comunicado.

Nos centros comerciais, o stand da APA é um espaço informativo dedicado ao tema dos biorresíduos, que inclui uma área infantil com jogos e aprendizagem lúdica, bem como uma zona de quiz que desafia os conhecimentos sobre reciclagem.

Várias iniciativas vão decorrer até ao final do ano, com o mesmo propósito.