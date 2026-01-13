De comunista e “lunático de esquerda” a “bom mayor” e agora a contacto frequente: terá sido esta evolução de Zohran Mamdani aos olhos de Donald Trump. O recém-empossado presidente da Câmara de Nova Iorque e o Presidente dos Estados Unidos terão trocado mensagens de texto de forma frequente desde novembro, altura em que se encontraram presencialmente em Washington, avançou o Axios esta terça-feira.

Os dois políticos terão trocado números de telefone durante o encontro na Sala Oval e desde aí terão comunicado em privado, escreve a publicação norte-americana, citando duas fontes com conhecimento das conversas. As fontes do Axios não avançaram detalhes sobre a natureza ou a frequência das conversas, mas o New York Post — um dos jornais favoritos do chefe de Estado — relatou que o mayor socialista e o Presidente falam cerca de duas vezes por semana sobre um extenso leque de temas e que o tom é “amigável”.

“Não faria sentido politicamente para eles gritarem um com o outro — em público ou privado. Claro que não podem parecer demasiado confortáveis”, declarou uma das fontes do tabloide nova-iorquino. Na verdade, no seu único encontro, tanto Trump como Mamdani mostraram-se “confortáveis”. Enquanto Mamdani classificou a reunião como “produtiva”, Trump admitiu que “alguns dos seus pontos de vista mudaram”. O Presidente chegou mesmo a deixar algumas provocações e piadas ao mesmo homem que, semanas antes, ameaçara.

Contudo, a “excelente reunião” de novembro parece ter sido um evento isolado na relação pública entre os dois políticos de espectros opostos. 2026 chegou e com ele a tomada de posse de Zohran Mamdani e uma série de ações do Presidente, que lhe valeram críticas. Primeiro, Trump atacou a Venezuela e capturou Nicolás Maduro, o que levou Mamdani a telefonar-lhe para condenar as suas ações. Esta terça-feira, o Presidente ameaçou retirar a partir de fevereiro o financiamento das cidades santuário, cidades que limitam a cooperação com as autoridades de imigração de forma a proteger os seus habitantes. O mayor nova-iorquino reagiu, através das redes sociais: “Os nossos valores e as nossas leis não são fichas de troca”.

Our values and our laws are not bargaining chips. We will always defend New Yorkers, even in the face of federal threats to withhold funding. https://t.co/1vXJEZ6KP0 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 13, 2026

Neste cenário, e mesmo com uma possível troca de mensagens privadas, a relação entre Zohran Mamdani e Donald Trump já não parece ser uma relação positiva. Isso mesmo foi dito pelo Presidente na semana passada durante uma longa entrevista ao New York Times, em que foi questionado sobre “se tem uma boa relação com Mamdani”. “Bem, eu tinha, mas ele atingiu-me mais cedo do que eu pensei. Eu pensei que ele ia demorar pelo menos um mês”, lamentou.