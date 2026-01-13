Militares aprovam nova Constituição que reforça poderes do Presidente. Revisão terá tido por base proposta de Embaló

Menos de 50 dias após assumirem o poder, os militares aprovaram uma nova Constituição da Guiné-Bissau que reforça os poderes do Presidente e que terá tido como base a proposta de revisão que Sissoco Embaló, o anterior Chefe de Estado, não conseguira colocar na Assembleia Nacional Popular.

O anúncio das alterações foi feito na terça-feira pelo porta-voz do Conselho Nacional de Transição, que assume as funções parlamentares desde o golpe de Estado que fez Sissoco Embaló sair do país e colocou na prisão os rostos da oposição política que reclamava a vitória nas eleições gerais.

Na conferência de imprensa em que apresentou a nova Lei Magna, 30 anos depois da que impunha um regime semi-presidencialista no país, o porta-voz disse que a nova versão era uma continuação da anterior e que o Presidente da República passaria a ser chefe do Governo e a nomear o primeiro-ministro, ministros e membros do Executivo.

Afirmou ainda que a nova Constituição vinha clarificar poderes: “o chefe” passaria a ser o Presidente da República e tudo dependeria de “um só líder de cooperação institucional entre intervenientes políticos”.

Mas um dia depois, na quarta-feira, contactou a agência Lusa para corrigir as suas declarações. “Ontem [terça-feira] eu disse que o Presidente da República era o chefe da Nação e o chefe do Governo; acontece que não é bem assim. O que eu referi foi a proposta de alteração apresentada, aquela que foi aprovada foi aprovada com emendas e nas emendas o Presidente da República não é o chefe do Governo”, concretizou. “Há alterações em relação aos poderes do Presidente, que passa a presidir ao Conselho de Ministros, mas não é chefe do Governo”, esclareceu.

Ainda assim, a nova Constituição reforça os poderes do Presidente. O Presidente da República passa também “a nomear o primeiro-ministro” e “a nomeação não depende, nesta revisão, dos resultados eleitorais”, disse.

“O primeiro-ministro é escolhido pelo Presidente, independentemente da existência ou não de força política maioritária no parlamento”, adiantou Fernando Vaz que confirmou outras alterações como a retirada da Constituição de “toda a questão ideológica revolucionária que existia no preâmbulo”.

O porta-voz dos militares explicitou o teor dos artigos com “mudanças profundas”, a começar pelo artigo 79, alínea g, que determina que “a nomeação do primeiro-ministro não depende agora dos resultados eleitorais. O primeiro-ministro é escolhido pelo Presidente da República, independentemente da existência ou não da força política maioritária no parlamento”.

O artigo 79 fixa que “o Presidente da República, doravante, é quem preside o Conselho de Ministros, contrariamente àquilo que acontecia com a Constituição anterior que dizia que o Presidente da República preside quando bem entender”.

Ainda no artigo 79, nº3, “foi introduzida a fiscalização preventiva da constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional”, órgão judicial que esta reforma cria, já que, até agora, as questões constitucionais eram tratadas pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Noutra alteração, segundo Fernando Vaz, o Presidente da República passa a ser investido pelo Tribunal Constitucional e não pela Assembleia Nacional, como acontecia na Constituição anterior.

Sobre o Conselho de Estado, houve alterações no artigo 86, onde foram introduzidos como membros por inerência o presidente do Tribunal Constitucional e os antigos Presidentes da República.

A revisão introduz ainda alterações à Assembleia Nacional, que deixa de ter no nome o termo Popular, e, no artigo 89, faz a revisão dos círculos eleitorais, alterados dos 29 atuais para 11, sendo dois da diáspora, África e Europa, e nove correspondentes às regiões existentes na Guiné-Bissau.

Fernando Vaz indicou que estas alterações foram aprovadas no plenário do Conselho Nacional de Transição e aguardam pela promulgação do Presidente de Transição e publicação oficial. Até março, haverá “a revisão de uma série de leis que constam no cronograma do Alto Comando Militar: a lei dos partidos políticos, a lei eleitoral, a lei do recenseamento e a lei do financiamento dos partidos políticos”, adicionou o porta-voz.

As alterações serão anunciadas “após a sua aprovação”, disse Fernando Vaz.

Nova Constituição terá sido inspirada nas propostas de Sissoco Embaló

A revisão da Constituição causou de imediato polémica na Guiné-Bissau. Não só por questões de legitimidade dos militares para o fazerem, como também pelas semelhanças com a proposta que Sissoco Embaló não conseguiu fazer passar no parlamento.

“A alteração da Constituição levada a cabo de forma relâmpago por ‘generais’ que ascenderam ao poder através de um golpe de Estado constitui uma usurpação do poder constituinte e é juridicamente inválida ab initio“, avisou, no mesmo dia do anúncio, a ex-ministra da Justiça Carmelita Pires num comunicado publicado no Facebook.