A estrada de acesso ao maciço central da Serra da Estrela reabriu esta quarta-feira, às 08h28, depois de ter sido encerrada na madrugada de terça-feira devido à queda de neve.

“A circulação rodoviária foi retomada às 08h28 entre os Piornos, a Torre e a Lagoa Comprida, na Estrada Nacional 338, que está totalmente desimpedida”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Com a estrada reaberta, a GNR está a recomendar aos automobilistas que viajarem para a Serra da Estrela a adoção de “uma condução mais defensiva, atendendo à possibilidade de formação de gelo nas estradas”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira aguaceiros, em geral fracos, pouco prováveis a partir do meio da tarde, e que poderão ser sob a forma de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros de altitude.