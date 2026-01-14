Na liderança do Campeonato com sete pontos de distância para o segundo lugar, nas meias-finais da Taça de Portugal, com contrato renovado e confiança reforçada. Francesco Farioli teve uma semana praticamente perfeita e conseguiu fugir ao facto de não estar na final four da Taça da Liga com uma assinatura e uma vitória no Clássico contra o Benfica que afastou os encarnados.

A verdade é que, desde que chegou ao FC Porto, Francesco Farioli ainda não perdeu nenhum jogo contra os principais rivais: venceu o Sporting em Alvalade, empatou com o Benfica no Dragão no Campeonato e esta quarta-feira venceu o mesmo Benfica no Dragão, num lote onde ainda se pode juntar a vitória frente ao Sp. Braga. Os dragões chegaram agora aos cinco triunfos consecutivos em casa, algo que ainda não tinha acontecido esta temporada, e leva quatro jogos seguidos sem sofrer golos, a melhor série da época.

Na zona de entrevistas rápidas, o treinador italiano mostrou-se naturalmente satisfeito. “Foi uma semana especial por muitos motivos. E já disse isso aos jogadores. Os dias que passámos no Algarve foram fantásticos, com uma ótima energia, e acho que hoje mostrámos isso em campo. Um jogo muito complicado e sabíamos disso, houve muita qualidade. Vencer um jogo como o de hoje é especial, a festa, o celebrar com os adeptos. Agora temos de colocar a mente numa banheira de gelo, acalmar e no domingo teremos um jogo muito importante”, começou por dizer.

O ????FC Porto iguala a melhor série de 'clean sheets' da temporada, 4 jogos sem sofrer golos. Há 8 jogos consecutivos que um adversário não marca de bola corrida aos dragões: Samu (Vitória SC). pic.twitter.com/yM2louDyz6 — Playmaker (@playmaker_PT) January 14, 2026

“Foi um jogo com muitos outros jogos dentro. Acho que jogámos bem, controlámos e acho que até merecíamos marcar outro golo. Na segunda parte precisámos de sofrer um pouco e defendemos bem. O Benfica teve uma boa oportunidade para voltar ao jogo, mas contra uma equipa deste nível é normal conceder algumas oportunidades. Acho que foi uma exibição muito positiva de todos os jogadores e o ADN deste clube esteve dentro de campo. Grande atmosfera. Muito agradecido aos adeptos”, acrescentou.

Mais à frente, Farioli abordou o facto de o FC Porto ter marcado novamente na sequência de uma situação de bola parada. “São uma parte importante do jogo. Antes do golo, já tínhamos conseguido duas ou três bolas paradas consecutivas. E acho que o Benfica também conseguiu algumas boas oportunidades em bolas paradas. Na segunda parte o jogo mudou ligeiramente e quando precisámos de sofrer, sofremos. Enquanto equipa. E tivemos algumas dificuldades. Mas fizemos um bom jogo e este é um grande resultado”, atirou.

Por fim, já em declarações à RTP, o treinador italiano ainda respondeu diretamente ao facto de José Mourinho ter dito instantes antes que a melhor equipa tinha perdido — ou seja, o Benfica. “Não concordo. Neste caso, não concordo. Normalmente concordo com Mourinho, mas neste caso merecemos este resultado. Estivemos perto de sofrer um golo, mas na primeira parte tivemos duas ou três boas oportunidades. Claro que o Benfica pressionou, é uma boa equipa, mas diria que no seu todo foi uma vitória merecida. Se marcassem, o golo até teria sido anulado”, concluiu.