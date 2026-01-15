A banda portuguesa Capitão Fausto realiza em março uma digressão europeia que inclui espetáculos em Madrid, Amesterdão, Paris e Londres, foi anunciado na quarta-feira.

A Euro Trip dos Capitão Fausto, que no dia 24 de janeiro se estreiam na MEO Arena, em Lisboa, com um concerto em nome próprio, começa em 11 de março, em Madrid, e termina em 20 de março, em Londres, de acordo com informação publicada hoje nas contas oficiais da banda nas redes sociais.

A digressão passa também por Barcelona (12 de março), Bruxelas (14 de março), Amesterdão (16 de março), Luxemburgo (17 de março) e Paris (18 de março).

O álbum mais recente dos Capitão Fausto, Subida Infinita, data de março de 2024. Aquele que é o quinto álbum de originais do grupo é também o último com a formação original, visto que o teclista Francisco Ferreira deixou entretanto a banda.

A banda é composta por Tomás Wallenstein, Domingos Coimbra, Manuel Palha e Salvador Seabra.

A discografia dos Capitão Fausto inclui ainda Gazela (2011), Pesar o Sol (2014), Capitão Fausto têm os dias contados (2016) e A invenção do dia claro (2019).