Uma noite com os Capitão Fausto: nos bastidores de uma banda "perita em arranjar problemas"

Francisco ainda emprestou os dedos a Subida Infinita, já sabendo que, findado o processo de gravação, arrumaria os teclados para o lado para se dedicar à guitarra acústica que tem lá por casa. “Ando a tocar músicas de outros compositores”, assume com prazer, de unhas crescidas para agarrar bem as cordas das notas desenhadas por outro Francisco, o Tárrega. Ele, diz-nos, cansou-se de tocar por obrigação profissional, tal como Jürgen Klopp se cansou de treinar e, abraçando com naturalidade os trens de chegada e de partida da vida, retirou-se da banda sem fazer qualquer escarcéu. Aliás, “estou com eles todos os dias”, nota aquele que é também responsável pelos materiais de vídeo dos Capitão Fausto. Na noite anterior, a tal “atrasada”, vira o concerto sentado na plateia e adorou: “Era como se já tivesse visto aquilo por um terceiro olho”, ri-se. No concerto desta noite, irá entrar em palco, na última música, “mas só para tocar um compasso”, revela, pouco tempo antes de mergulharmos na saga das vacas à volta da mesa oval.

Enquanto falávamos com Francisco, Tomás terminava os aquecimentos vocais que a mãe Lúcia, professora de canto lírico, lhe gravara, enquanto enfiava a camisa verde por dentro das calças brancas. Domingos pedia ajuda para resolver o problema das mangas de camisas que têm botão de punho, assumindo a resolução de as dobrar até ao cotovelo como a mais prática. “No início eu era o ‘T-shirt toca’”, conta o baixista que nunca teve grande queda para modista. Salvador, no seu silêncio recatado, continuava a bater com as baquetas no tapete de treino. E Manuel passeava-se de blazer cinzento e expressão regalada na cara.

“Malta, vamos fazer um brinde”, sugere Ricardo Coelho, road manager dos Capitão Fausto desde 2012, pró em tornar a vida dos músicos e dos cerca de 20 elementos técnicos que os acompanham o mais sedosa possível na estrada. “Isto é uma família, estão todos cá sempre no coração e na vida. Que sejam dias memoráveis para todos”. Tchin-tchin, toca a entrar em cena.

Toca a “Teresa” — e uma lágrima no canto do olho

Passavam 10 minutos das 21h quando a instrumental Subida Infinita foi disparada para a entrada dos músicos. A sala, quentinha de gente, agigantou-se com palmas e onomatopeias de êxtase, deixando bem claro que eles ali – os que tinham comprado os primeiros bilhetes da digressão – eram os grandes devotos faustianos. Saberíamos, já no final, que na primeira fila estiveram João e Carolina, casal que tem mais de 70 concertos dos Capitão Fausto no currículo e que não tenciona parar por aqui. Ou António, miúdo de 21 anos que não ficou um minuto quieto na cadeira e que, como prémio-dedicação, levou a baqueta de Salvador para casa.