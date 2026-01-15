O político moçambicano Venâncio Mondlane disse que as mortes devido às chuvas e inundações em Moçambique resultam da corrupção e “governação falhada”, anunciando a abertura de sedes e delegações do seu partido para acolher as vítimas.

“É um problema de política, é um problema de gestão e é um problema de corrupção, diga-se a verdade (…). É importante que se saiba esta situação que estamos a viver é resultado de uma governação falhada, uma governação que desviou os fundos provenientes do bolso de cada um dos moçambicanos que foram implementados e aplicados nos últimos 20 anos para melhorar a situação”, disse.

Em conferência de imprensa, em Maputo, o político afirmou que o país já beneficiou de diversos fundos de financiamento para o desenho de estratégias e infraestruturas para mitigar os impactos das chuvas e das inundações e acusou os gestores públicos de desviar os referidos fundos, pedindo, por isso, a sua responsabilização.

“Tanto a nível da cidade de Maputo onde estamos, cidade da Beira, Tete, Quelimane, Nampula, foram objetos de financiamentos astronómicos que estão a custar ao bolso de cada um dos moçambicanos. Quero dizer que exigimos que, para além das constatações, existe a responsabilização criminal de todos os gestores públicos que desviaram fundos que eram destinados à prevenção de desastres”, apelou o político.

Nas mesmas declarações, Mondlane pediu esforços coletivos para apoiar as vítimas, anunciando a abertura das sedes e delegações do partido, incluindo nos distritos e localidades, para funcionarem como centros de acolhimento, com o político a pedir envolvimento dos coordenadores do Anamola na reconstrução de bens públicos destruídos pelas chuvas.

“Nós vamos submeter, a nível da política, um plano de ação para o desafio das mudanças climáticas em Moçambique, uma contribuição dentro dos pilares da atuação da Anamola [Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo] (…), vamos apresentar uma proposta para a criação de um fundo nacional de emergência climática”, prometeu Venâncio Mondlane.

As chuvas fortes em Moçambique afetaram em menos de um mês 123.495 pessoas, provocando oito mortos bem como a destruição total ou parcial de quase 4.000 casas, segundo um balanço divulgado nesta quinta-feira.

Em todo o país, desde o início da época chuvosa, em outubro, segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, já morreram pelo menos 94 pessoas devido às fortes chuvas, situação que se agravou sobretudo desde o final de dezembro.

Na quarta-feira, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique, estimou que pelo menos 400 mil pessoas estão em risco de serem retiradas compulsivamente das zonas de residência, devido ao risco de inundações na província de Gaza, sul do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique emitiu no mesmo dia um alerta vermelho para chuvas fortes a muito fortes nas próximas horas, sobretudo nas províncias de Gaza e Maputo, com risco elevado de cheias, inundações e descargas atmosféricas.

Este alerta vermelho abrange todas as regiões das províncias de Gaza e Maputo, no sul do país, consideradas as mais vulneráveis face à intensidade da precipitação prevista para as próximas horas.

Ainda na quarta-feira, o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, manifestou solidariedade com as populações afetadas pelas chuvas intensas, que estão a causar inundações e perdas de vidas em algumas províncias do país, e reconheceu danos materiais significativos.