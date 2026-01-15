Três pessoas morreram esta quinta-feira num acidente rodoviário no Itinerário Complementar (IC) 2 no concelho de Pombal, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR, o acidente, uma colisão frontal, originou três vítimas mortais.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria confirmou as três vítimas mortais no acidente, de que resultaram mais dois feridos graves e outros dois ligeiros.

O alerta para o sinistro, numa zona conhecida como reta do Tinto, na Pelariga, chegou às autoridades às 15h58.

Pelas 17h20, estavam no local 34 operacionais apoiados por 16 viaturas, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR e Infraestruturas de Portugal.

No local, o trânsito processa-se alternadamente por uma via, revelou a GNR.

A GNR adiantou que as três vítimas mortais, dois homens, de 46 e 51 anos, e uma mulher, de 47, estavam no mesmo carro.

Entre os feridos ligeiros do acidente, que envolveu duas viaturas, está uma criança de 4 anos, referiu fonte dos bombeiros.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a apurar as circunstâncias do acidente.

No site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a ocorrência surgia, às 18h55, em conclusão.