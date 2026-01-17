O FC Porto recusa-se a pagar a alegada dívida de 3,54 milhões de euros às empresas de Bruno Macedo, avançou o Correio da Manhã neste sábado. O intermediário próximo do Jorge Pinto da Costa e do seu filho Alexandre, está a tentar cobrar esse valor, tendo intentado uma ação judicial contra o clube liderado por André Vilas Boas. Após ter pedido na primeira instância, Macedo viu em outubro de 2025 a Relação do Porto manter a decisão da primeira instância.

Os advogados do FC Porto garantiram nos autos que existem “indícios sérios” dos serviços de intermediação não terão sido prestados, além de o clube entender que as empresas de Bruno Macedo não têm legitimidade processual para intentar as ações porque a alegada dívida pertence a individualmente a Macedo.

Estão em causa alegados serviços de intermediação na venda dos jogadores Éder Militão ao Real Madrid e de Felipe Augusto ao Atlético de Madrid em 2019. No primeiro caso, as duas empresas de Macedo (a Yes Sports e a BM Consulting) querem cobrar 718 mil euros de comissão, enquanto que no segundo caso está em causa um valor de 2,82 milhões de euros. Estes dois casos estão sob investigação criminal do Ministério Público, como o Observador revelou aqui.

O clube liderado por André Villas-Boas afirma que o acordo celebrado “suscita dúvidas a respeito da sua validade e eficácia, tendo, por conseguinte, suspendido prudentemente qualquer pagamento a respeito da dívida exequenda”.

As empresas de Macedo, no entanto, alegam que foram-lhes cedidos os créditos dos negócios sobre a FC Porto SAD, que deseja claramente “se furtar ao pagamento”, tendo apresentado uma confissão de dívida assinada por Pinto da Costa, então presidente do FC Porto, e Fernando Gomes, administrador da Porto SAD.

Bruno Macedo está a ser investigado em vários processos judiciais, tendo mesmo sido detido pelo Ministério Público na Operação “Cartão Vermelho” por alegadamente ter ajudado Luís Filipe Vieira a desviar fundos do Sport Lisboa e Benfica — uma imputação do MP ao ex-líder do Benfica.

As ligações a Pinto da Costa e a Alexandre Pinto da Costa levaram igualmente o MP a fazer buscas a Macedo no âmbito de um caso em que o ex-presidente do Porto era suspeito de ter alegadamente desviado cerca de 40 milhões de euros dos cofres do clube das Antas.