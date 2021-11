Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

A sede da SAD do FC Porto e está a ser alvo de buscas pelo Ministério Público, numa megaoperação que também está a visar casas de empresários ligados ao futebol, como Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do clube. A notícia está a ser avançada pela revista Sábado, que diz que em causa podem estar suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais em negócios ligadas ao clube. Já o Correio da Manhã diz que as suspeitas envolvem um negócio com a venda de direitos televisivos.

O processo resulta da Operação Cartão Vermelho.