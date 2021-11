Operação Cartão Azul. Pinto da Costa suspeito de desviar fundos da SAD do Porto

No centro da atenção do Ministério Público (MP) estão as comissões pagas aos empresários de jogadores de futebol a título de intermediação, tal como aconteceu com o Benfica. No caso do FC Porto, Alexandre Pinto da Costa e Pedro Pinho são os visados.

Ao que o Observador apurou, o MP está ainda a investigar o pagamento do mesmo tipo de comissão em operações de venda de jogadores do FC Porto a clubes como o Real Madrid (Éder Militão) ou o Atlético de Madrid (Filipe), bem como a intervenção de Alexandre Pinto da Costa e dos empresários Pedro Pinho e Bruno Macedo em diversas operações de transferência de jogadores portistas.

Alvos das buscas são suspeitos mas ainda não são arguidos

Uma coisa parece certa: a execução de 33 mandados de busca durante esta segunda-feira no Porto e em Lisboa não conduziu à constituição de arguidos, mas apenas à apreensão e “recolha de prova”, confirmou o DCIAP em comunicado. Isto é, Pinto da Costa, o seu filho Alexandre e o empresário Pedro Pinho ainda não são formalmente suspeitos por uma questão de estratégia do DCIAP.

Entre os locais visitados pelas autoridades, encontram-se as residências de Jorge Nuno Pinto da Costa, do seu filho Alexandre e do empresário Pedro Pinho. Os escritórios da SAD do Porto e das empresas de Alexandre Pinto da Costa e de Pinho foram igualmente alvo de buscas.

O Banco Carregosa, instituição financeira histórica do Porto que se dedica ao private banking onde diversos suspeitos têm contas bancárias, também terá sido alvo das visitas das autoridades. Já no caso de José Veiga, o Carregosa tinha sido alvo de atenção judiciais.

A Operação Fora de Jogo antecipou as suspeitas sobre Pinto da Costa e Vieira

Esta é a quarta operação de buscas judiciais que visa o Estádio do Dragão desde março de 2020. Desde suspeitas sobre falsificação de testes Covid (maio de 2021), negócios com o ex-patrão de José Sócrates (dezembro de 2021) e a Operação Fora de Jogo, que tinha os contratos de jogadores de Jorge Mendes no centro da sua ação e a suspeita de que nem todos os rendimentos tenham sido declarados ao Fisco, que os portistas têm estado sob mira judicial.

O Observador tinha antecipado que a Operação Fora de Jogo já investigava o alegado desvio de receitas dos sociedades anónimas desportivas (SAD) dominadas por Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga para os dirigentes dos próprios clubes e empresários de futebol.