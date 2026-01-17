Um homem de 30 anos foi detido na quinta-feira em Sobrosa, no concelho de Paredes, por alegado tráfico de estupefacientes, tendo a GNR apreendido cerca de 11 mil doses de drogas numa busca domiciliária, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto refere que a detenção, realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel, ocorreu no âmbito de uma investigação iniciada após uma denúncia de violência doméstica, que levou à descoberta de um entreposto de droga instalado numa garagem adaptada como habitação.

No decorrer de uma busca domiciliária, a GNR apreendeu 10.092 doses de haxixe, 820 de cocaína, 66 de liamba, quatro botijas de óxido nitroso, 2.920 euros em numerário, 22 munições, duas balanças de precisão e quatro telemóveis.

O suspeito, reincidente e com três detenções anteriores pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e vai ser presente ao Tribunal Judicial de Penafiel para primeiro interrogatório judicial.

A operação contou com o apoio de militares dos postos de Lordelo e de Paredes e da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial do Porto.