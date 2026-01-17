O Irão restabeleceu este sábado os SMS dentro do país, bloqueados há nove dias pelas autoridades iranianas, que impuseram um apagão nas comunicações, com o corte da Internet e das chamadas internacionais, no meio dos protestos no país.

“O envio de SMS de telemóveis foi reativado há alguns minutos”, informou a agência Tasnim de madrugada, sem dar mais detalhes.

A Efe confirmou que as mensagens telefónicas voltaram a operar dentro do país.

Os SMS internacionais, no entanto, continuam sem funcionar, assim como a Internet, e para comunicar com o estrangeiro só é possível através de chamadas telefónicas.

O Irão cortou todas as comunicações e a Internet em 08 de janeiro, quando os protestos se intensificaram. Os protestos começaram em 28 de dezembro, quando comerciantes de Teerão fecharam os seus negócios devido à queda do rial, mas logo se espalharam a todo o país com gritos de “Morte à República Islâmica” e “Morte a Khamenei”.

Nesse dia os protestos atingiram o ponto máximo com manifestações em praticamente todo o Irão, que resultaram em atos de vandalismo contra órgãos públicos, bancos saqueados e o incêndio de 53 mesquitas em todo o país, segundo fontes oficiais.

Teerão afirma não ter a contagem do número de mortos nos protestos que ocorreram na República Islâmica nas últimas semanas e que atribui a mercenários apoiados por Israel e pelos EUA, mas ONG da oposição sediadas no exílio, como a Iran Human Rights, estimam em 3.428 o número de mortos.

As autoridades iranianas anunciaram na sexta-feira que pelo menos 3.000 pessoas, a quem chamam de “terroristas”, foram detidas nos protestos.

Trata-se de um número muito menor do que o fornecido por ONG estabelecidas fora do Irão, e por exemplo, segundo os últimos números da organização HRANA, houve mais de 19.000 detenções.

Nos últimos dias, a calma voltou ao país, mesmo com uma forte presença policial nas ruas.