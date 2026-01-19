Um conflito nas redes sociais pode resultar na compra da Ryanair por Elon Musk, sendo que o magnata tem insistido em saber o valor. O diretor executivo da companhia aérea low cost, Michael O’Leary, entrou numa troca de palavras acessa com o dono do X, SpaceX e da Tesla. Na origem, está uma discussão sobre disponibilizar o serviço de internet por satélite Starlink em aviões.

Durante uma entrevista, Michael O’Leary foi questionado sobre as palavras de Elon Musk que referiu que o diretor-executivo estava mal informado sobre o assunto. “O que Elon Musk sabe sobre voos e antenas é zero”, atirou, explicando que se teria de “colocar uma antena em cima do avião” para ter acesso ao Starlink, o que custaria 200 a 250 milhões de dólares (de 171 a 214 milhões de euros). “Não podemos assumir esses custos, os passageiros não pagariam pela internet”, frisou ainda.

Ryanair CEO is an utter idiot. Fire him. — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026

Michael O’Leary entrou depois ao ataque contra o magnata, enfatizando que não “quer saber o que Elon Musk coloca na fossa que ele chama X”. “Ele foi o tipo que defendeu que Donald Trump fosse eleito. Eu não quero saber o que Elon Musk diz. Ele é um idiota, é muito rico, mas um idiota.”

Em resposta, através exatamento do X, Elon Musk devolveu o insulto na passada sexta-feira: “O CEO da Ryanair é um completo idiota. Despeçam-no”. Numa provocação, o magnata questionou também: “Devo eu comprar a Ryanair e colocar alguém cujo nome seja mesmo Ryan na liderança?”

A conta oficial da Ryanair também deixou duas publicações, em jeito de provocação, sobre Elon Musk. A primeira durante a passada sexta-feira, dia durante o qual que a rede social sofreu problemas a nível mundial: “Talvez precises de Wi-fi, Elon Musk?”. Noutra, a conta oficial da companhia aérea referiu que não ia cair na propaganda de “Wi-Fi nos aviões”.

Esta segunda-feira, Elon Musk voltou à carga e quis saber “quanto é que custava” comprar a Ryanair. “Eu quero realmente colocar um Ryan a liderar a Ryanair. É o destino”, atirou. O magnata lançou mesmo uma sondagem no X, em que questiona se deve ou não adquirir a companhia aérea.