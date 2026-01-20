O multimilionário americano Bill Gates juntou em Madrid os líderes de elétricas ibéricas para discutir a situação das redes em Portugal e Espanha e a sua capacidade de abastecerem a enorme procura de energia por parte dos centros de dados promovidos por investidores dos Estados Unidos.
Bill Gates é fundador da Microsoft e ainda está ligado a esta empresa tecnológica como consultor. A Microsoft anunciou um investimento de dez mil milhões de euros em infraestrutura para a Inteligência Artificial que vai passar pelo centro de dados da Start Campus em Sines.
Investimento da Microsoft no centro de dados de Sines chega aos dez mil milhões
Nesta cimeira “secreta”, noticiada pelo jornal El Mundo, estiveram o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, mas também a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. O antigo secretário de Estado da Energia, João Galamba, também marcou presença em representação da Enline, empresa de software que fornece soluções a empresas de energia.
Fonte oficial do Ministério do Ambiente e Energia confirma a presença da ministra portuguesa no evento promovido pela Breakthrough Energy, plataforma filantrópica internacional fundada por Bill Gates, ligada à transição energética. E acrescenta que o “encontro teve como objetivo uma troca de pontos de vista sobre os desafios da transição energética, nomeadamente sobre o novo pacote de redes elétricas em discussão a nível europeu”.
A mesma fonte contraria que o evento, que decorreu esta segunda-feira, tenha envolvido “qualquer tipo de secretismo” e assegura que em nenhum momento foram discutidos os projetos da Microsoft. A não divulgação do evento deveu-se ao luto nacional em Espanha decretado por causa do acidente ferroviário que causou a morte a mais de 40 pessoas.
Além de líder em Portugal, a EDP é uma das principais elétricas em Espanha. O El Mundo refere ainda a presença dos dirigentes da Iberdrola e da Redeia (que detém a Rede Elétrica de Espanha). O Governo espanhol, que estaria representado pela ministra da transição ecológica, Sara Aagesen, cancelou a presença devido ao acidente entre comboios de alta velocidade na região de Córdova. O mesmo evento terá impedido um encontro entre Bill Gates e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez.
A reunião foi promovida por investidores que estão vinculados a Bill Gates (Breakthrough Energy y Cleantech for Iberia) e o principal tema foi o acesso dos centros de dados a energia mais barata. Espanha está a preparar um diploma para obrigar os promotores destes centros, grandes consumidores de energia elétrica, a apresentar contas sobre os consumos de energia e água. A Comissão Europeia é mais amistosa para os centros de dados, mas está a preparar medidas para evitar disrupções no preço que possam resultar do aumento expressivo da procura.
Há relatos recentes a associar a concentração de centros de dados em certas regiões dos Estados Unidos a disparos no preço da eletricidade em mais de 200%. A Microsoft já reconheceu este fenómeno e já sinalizou a disponibilidade para pagar mais pela energia elétrica de forma a evitar picos de custo para outros utilizadores.
Em Portugal, o abastecimento aos centros de dados está enquadrado no regime de atribuição excecional de capacidade em zonas de grande procura. Até agora, só a Start Campus viu atribuída uma capacidade de injeção de 1,2 mil megawatts (MW) para o centro de dados em Sines. Este regime prevê que o promotor financie o investimento necessário de ligação à rede e o reforço que terá de ser feito na infraestrutura para fornecer a respetiva procura. Segundo dados da REN (Redes Energéticas Nacionais), há pedidos de centros de dados para mais de 20 mil megawatts de energia injetada na rede, o que corresponde a mais do dobro do consumo nacional em período de ponta.