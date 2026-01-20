O multimilionário americano Bill Gates juntou em Madrid os líderes de elétricas ibéricas para discutir a situação das redes em Portugal e Espanha e a sua capacidade de abastecerem a enorme procura de energia por parte dos centros de dados promovidos por investidores dos Estados Unidos.

Bill Gates é fundador da Microsoft e ainda está ligado a esta empresa tecnológica como consultor. A Microsoft anunciou um investimento de dez mil milhões de euros em infraestrutura para a Inteligência Artificial que vai passar pelo centro de dados da Start Campus em Sines.

Nesta cimeira “secreta”, noticiada pelo jornal El Mundo, estiveram o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, mas também a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. O antigo secretário de Estado da Energia, João Galamba, também marcou presença em representação da Enline, empresa de software que fornece soluções a empresas de energia.

Fonte oficial do Ministério do Ambiente e Energia confirma a presença da ministra portuguesa no evento promovido pela Breakthrough Energy, plataforma filantrópica internacional fundada por Bill Gates, ligada à transição energética. E acrescenta que o “encontro teve como objetivo uma troca de pontos de vista sobre os desafios da transição energética, nomeadamente sobre o novo pacote de redes elétricas em discussão a nível europeu”.

A mesma fonte contraria que o evento, que decorreu esta segunda-feira, tenha envolvido “qualquer tipo de secretismo” e assegura que em nenhum momento foram discutidos os projetos da Microsoft. A não divulgação do evento deveu-se ao luto nacional em Espanha decretado por causa do acidente ferroviário que causou a morte a mais de 40 pessoas.

Além de líder em Portugal, a EDP é uma das principais elétricas em Espanha. O El Mundo refere ainda a presença dos dirigentes da Iberdrola e da Redeia (que detém a Rede Elétrica de Espanha). O Governo espanhol, que estaria representado pela ministra da transição ecológica, Sara Aagesen, cancelou a presença devido ao acidente entre comboios de alta velocidade na região de Córdova. O mesmo evento terá impedido um encontro entre Bill Gates e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez.

A reunião foi promovida por investidores que estão vinculados a Bill Gates (Breakthrough Energy y Cleantech for Iberia) e o principal tema foi o acesso dos centros de dados a energia mais barata. Espanha está a preparar um diploma para obrigar os promotores destes centros, grandes consumidores de energia elétrica, a apresentar contas sobre os consumos de energia e água. A Comissão Europeia é mais amistosa para os centros de dados, mas está a preparar medidas para evitar disrupções no preço que possam resultar do aumento expressivo da procura.

Há relatos recentes a associar a concentração de centros de dados em certas regiões dos Estados Unidos a disparos no preço da eletricidade em mais de 200%. A Microsoft já reconheceu este fenómeno e já sinalizou a disponibilidade para pagar mais pela energia elétrica de forma a evitar picos de custo para outros utilizadores.

Em Portugal, o abastecimento aos centros de dados está enquadrado no regime de atribuição excecional de capacidade em zonas de grande procura. Até agora, só a Start Campus viu atribuída uma capacidade de injeção de 1,2 mil megawatts (MW) para o centro de dados em Sines. Este regime prevê que o promotor financie o investimento necessário de ligação à rede e o reforço que terá de ser feito na infraestrutura para fornecer a respetiva procura. Segundo dados da REN (Redes Energéticas Nacionais), há pedidos de centros de dados para mais de 20 mil megawatts de energia injetada na rede, o que corresponde a mais do dobro do consumo nacional em período de ponta.