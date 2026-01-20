O cantautor norte-americano Bruce Springsteen atacou a polícia Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, em inglês) em pleno concerto, criticando as ações dos agentes em Minneapolis, capital do Minnesota, que classificou como táticas semelhantes à polícia política da Alemanha nazi, e apelando ao ICE para sair da cidade.

O concerto marcava o regresso de Springsteen aos palcos em 2026, tendo-o feito na cidade de Red Bank, Nova Jérsia, estado natal do cantor de 76 anos. Falando entre músicas, Springsteen defendeu que se estão a viver “tempos incrivelmente críticos”. “Os Estados Unidos, os ideais e os valores que representaram nos últimos 250 anos estão a ser testados como nunca antes na era moderna“, continuou.

“Se acreditam no poder da lei e que ninguém está acima dela, se se opõem às tropas federais fortemente armadas que invadem uma cidade americana usando táticas da Gestapo [polícia política da Alemanha Nazi] contra os nossos concidadãos, se acreditam que não merecem ser assassinados por exercerem o seu direito americano de protestar, então enviem uma mensagem a este Presidente”, apelou Springsteen, que replicou a mensagem enviada pelo autarca de Minneapolis: “O ICE tem de sair de Minneapolis“.

Bruce Springsteen: “If you stand against heavily armed masked federal troops invading an American city using Gestapo tactics against our fellow citizens. If you believe you don’t deserve to be murdered for exercizing your American right to protest, then send a message to this… pic.twitter.com/9DguCi8UJ6 — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 18, 2026

Depois do discurso, o músico dedicou a canção The Promised Land à mulher morta por um agente da ICE durante uma operação em Minneapolis. “Esta é para ti e para a memória da mãe de três filhos e cidadã americana Renee Good“, disse.

Springsteen, que nunca fugiu ao comentário político, tem-se manifestado contra as políticas do Presidente dos EUA, Donald Trump. Em maio, Springsteen disse que a maioria dos “representantes eleitos falhou em proteger o povo americano dos abusos de um Presidente inadequado e de um governo desonesto”.

Na altura, Donald Trump respondeu-lhe diretamente, chamando o cantor de “burro como uma pedra” e de “muito superestimado”. “Não é um tipo talentoso – apenas um idiota insistente e detestável”, acrescentou.

Desta vez, a resposta veio da porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, que disse em comunicado que “ninguém quer saber das más opiniões políticas” de Springsteen. “Se ele realmente acreditasse no poder da lei, entenderia que os estrangeiros ilegais criminosos deveriam ser deportados, que impedir as operações federais de aplicação da lei é um crime e que os agentes têm o direito de agir em legítima defesa se um indivíduo estiver a usar o seu carro como arma mortal”, afirmou.