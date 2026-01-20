Nos últimos dias, o Presidente francês, para surpresa e especulação de muitos, tem feito as suas aparições públicas, incluindo no Fórum Económico Mundial, em Davos, sempre com um par de óculos de “aviador” da marca Rayban. E não é propriamente em passeios ao ar livre. Emmanuel Macron surgiu pela primeira vez de óculos de sol no Palácio do Eliseu numa reunião sobre o futuro institucional da Nova Caledónia. E para que o assunto não continuasse a invadir as redes sociais, resolveu explicar-se:

“Queiram desculpar‑me por estes óculos, que se devem a um problema ligeiro. Sou obrigado a usá‑los durante algum tempo, por isso vão ter de aturar‑me assim”, cita-o a imprensa francesa como o Le Parisien.

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Macron teve uma pequena rutura de um vaso sanguíneo no olho, que um médico diagnosticou como uma hemorragia subconjuntival à RTL. Apenas a superfície do olho é afetada, o que significa que o líder francês não sentirá dor nem terá dificuldades de visão e que o problema se resolve naturalmente, sem qualquer intervenção. Assim, a opção pelos óculos deve-se ao facto de “ser uma figura pública”, e “para evitar ser fotografado nesse estado, decidiu usar óculos de sol. Eles protegem a sua imagem, mas não os seus olhos”, explica Jimmy Mohamed, o clínico que tem presença habitual na televisão francesa.

No dia anterior, Emmanuel Macron apareceu com o olho direito avermelhado, numa cerimónia das Forças Armadas na base militar de Istres (Bocas do Ródano). “É apenas algo menor”, explicou, “Encarem como uma referência ao ‘olho do tigre'”, acrescentou, fazendo uma alusão jocosa à música Eye of the tiger do filmeRocky III de 1982, protagonizado por Sylvester Stallone. E para que não restassem dúvidas acrescentou: “Para quem conhece a referência, é um sinal de determinação”.

What is going on with Macron's eye? pic.twitter.com/n2a45Y7a1V — RedPilledNurse (@RedPilledNurse) January 15, 2026

A aparência do líder francês não demorou a ser objeto de comentários e memes nas redes sociais que foram rápidos a tecer as suas teorias e opiniões. Alguns equiparam o estilo ao de um “dealer”, salientando o “ridículo” da situação:

Je crois que les lunettes de soleil de Macron, façon parrain de la drogue mexicain, c'est le comble du ridicule visuel de ses deux mandats. pic.twitter.com/zc8eRINdQR — Henri Gauthier Ⓜ️ ???????? (@HenriGauthier19) January 20, 2026

Outros parecem apontar o dedo à mulher, Brigitte Macron, pelo derrame ocular. “O Presidente francês Macron apareceu com óculos de sol, explicando que irá usá-los ‘por um tempo’ devido a um pequeno problema nos olhos. A Brigitte voltou a bater-lhe?”.

JUST IN: French President Macron showed up wearing sunglasses, explaining he must wear them “for a while” due to a minor eye problem. Has Brigitte been beating him up again? pic.twitter.com/lmqYyFzVwU — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 17, 2026

E há quem não perca a oportunidade para ironizar com a atual tensão entre os Estados Unidos e a Europa, que levou mesmo Donald Trump a revelar mensagens trocadas com o líder francês e a ameaçar impor tarifas de 200% ao champanhe e vinho franceses. “Macron está a usar óculos de sol porque o futuro da Europa é demasiado brilhante”.

Macron is wearing sunglasses because Europe’s future is too bright.

pic.twitter.com/a0xnkynul9 — Jaime Jorge (@jaimefjorge) January 20, 2026

Texto editado por Dulce Neto