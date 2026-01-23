O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, apurou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do Open da Austrália, ao vencer o italiano Francesco Maestrelli, em três sets.
Djokovic, quarto tenista mundial, venceu Maestrelli, 141.º, com os parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, em duas horas e 15 minutos, qualificando-se pela oitava vez consecutiva para a terceira ronda.
Depois de afastar o italiano vindo da fase de qualificação, no primeiro encontro entre ambos, o sérvio vai defrontar o neerlandês Botic van de Zandschulp (75.º).
Em busca de aumentar os recordes de 24 títulos do Grand Slam e 10 no Open da Austrália, Djokovic continua sem perder um set na 21.ª presença em Melbourne Park, onde já conseguiu 101 vitórias.