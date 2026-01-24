De momento, a comercializar no Velho Continente apenas um modelo eléctrico, a Toyota revelou o que será o segundo membro da sua gama alimentada a bateria. Ao SUV bZ4X o construtor japonês vai juntar o bZ4X Touring, concebido como um SUV com as vantagens de uma carrinha. O novo modelo já está a ser entregue a clientes no Japão e está previsto que chegue à Europa na Primavera.

O bZ4X Touring foi concebido com base no bZ4X que a Toyota vende nos mercados europeus desde o Verão de 2022. Enquanto o SUV exibe um pilar C algo inclinado, visando conferir umas formas mais dinâmicas ao modelo, mas roubando o espaço em altura na bagageira, a versão Touring possui uma traseira praticamente vertical, maximizando a volumetria da mala.

O interior do bZ4X Touring 11 fotos

Como se não bastassem as formas mais volumosas, a Toyota dotou este SUV/carrinha com um maior comprimento (4,83 m em vez de 4,69 m), para aumentar a versatilidade e acolher as necessidades de uma família desejosa de iniciar uma viagem. Isto permite ao bZ4X Touring anunciar uma mala com 600 litros de capacidade, bem acima dos 452 litros do bZ4X, mantendo contudo a largura, a altura e a distância entre eixos do SUV.

A bagageira com 600 litros é um dos trunfos do bZ4X Touring 3 fotos

O bZ4X Touring usufrui das mais recentes melhorias introduzidas no SUV, a começar por um inversor com semicondutores de carboneto de silício, apontada como a solução mais eficiente em termos energéticos. A versão menos potente e mais acessível do SUV/carrinha monta o mesmo motor do SUV no eixo dianteiro com 224 cv, só que alimentado por uma bateria com 74,7 kWh brutos (71 úteis), em vez do acumulador com 73,1 kWh brutos (64 úteis) instalado no SUV, ambas recarregáveis a 150 kW em corrente contínua (DC). Esta versão da Touring está limitada a 160 km/h, como todos os bZ4X, anunciando uma autonomia de 560 km, ligeiramente abaixo dos 569 km do SUV, apesar de o peso ser similar, desconhecendo-se o Cx.

Os detalhes do novo eléctrico da Toyota que chega ao mercado na Primavera 5 fotos

A versão mais potente destes modelos da Toyota troca um motor instalado no eixo dianteiro por duas unidades motrizes, uma por eixo, totalizando 343 cv no SUV e 381 cv na Touring. Com a mesma bateria da versão menos possante, o Touring vai de 0-100 km/h em 5,5 segundos, com o SUV a ser mais rápido, fixando esta fasquia em 5,1 segundos. Os preços serão apenas conhecidos mais próximo da chegada do bZ4X Touring ao mercado, mas, como valor indicativo, podemos recordar que o SUV bZ4X tem um preço de 45.640€ para a versão de acesso à gama, com apenas tracção à frente.