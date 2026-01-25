O Elevador do Mercado, que liga a Baixa e a Alta de Coimbra, reabre ao público esta segunda-feira, após a realização de trabalhos de manutenção, informou neste domingo a Câmara Municipal.

Numa nota de imprensa, a autarquia liderada por Ana Abrunhosa (Avançar Coimbra — PS/Livre/PAN) adianta que esta intervenção permitiu “reforçar as condições de segurança, fiabilidade e conforto do equipamento, que assegura a ligação entre a Baixa e a Alta de Coimbra, numa zona de elevada centralidade e relevância histórica e turística”.

O Elevador do Mercado permite que os residentes, comerciantes e visitantes acedam “com maior facilidade entre estas duas zonas centrais e históricas de Coimbra, contribuindo para uma mobilidade mais inclusiva e sustentável, num cenário de excelência”.

Este equipamento, que funciona nos dias úteis e ao sábado das 07h30 às 21h00 e aos domingos e feriados das 10h00 às 21h00, foi inaugurado em 2001.

Liga a Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes (na Baixa) à Rua Padre António Vieira (na Alta), num percurso misto composto por um elevador vertical nos primeiros 20 metros e por um elevador em plano inclinado até ao topo, aos 51 metros, informa o Município de Coimbra.