A Barragem do Alqueva vai iniciar nesta quarta-feira descargas controladas, a partir das 16h00, através da abertura dos descarregadores de meio fundo, para responder ao facto de a albufeira se encontrar próxima do Nível de Pleno Armazenamento.

Em comunicado, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) revelou que, às 16h00, “vai abrir os descarregadores de meio fundo da barragem” para efetuar “descargas controladas”.

Esta operação visa responder “à persistência de caudais afluentes elevados no Sistema Alqueva-Pedrógão, que elevaram os níveis da albufeira para valores próximos do Nível de Pleno Armazenamento”, explicou a empresa.

“Prevê-se um caudal de descarga inicial de 600 metros cúbicos por segundo (m3/s) que, somado ao caudal turbinado, perfaz um caudal lançado total de 1.200m3/s”, informou a EDIA.

A água proveniente das descargas de Alqueva vai seguir até à Barragem do Pedrógão, que também está integrada neste empreendimento de fins múltiplos e já está a descarregar desde o passado dia 21 deste mês para o Rio Guadiana.

“O caudal descarregado na Barragem de Pedrógão será na ordem dos 1500 m3/s”, revelou a empresa gestora do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA).

Segundo a empresa, “o armazenamento em Alqueva vinha a ser gerido, prioritariamente, através do turbinamento das centrais hidroelétricas, permitindo regular os volumes e assegurar a produção de energia“.

Em paralelo, explicou, “a Barragem de Pedrógão, situada a 23 quilómetros a jusante, efetuava descargas que contribuíam para a gestão dos caudais afluentes”.

“Contudo, face à persistência de afluências elevadas, tornou-se necessário complementar esta operação com descargas controladas também em Alqueva, garantindo a manutenção das margens de segurança operacionais da albufeira”, justificou.

As descargas nesta quarta-feira iniciadas em Alqueva vão “provocar uma subida dos níveis e caudais do Rio Guadiana a jusante das barragens de Alqueva e Pedrógão, situação que está a ser acompanhada de forma permanente pela EDIA em articulação com as entidades competentes”, pode ler-se no comunicado.

A empresa, que garantiu estar a motorizar a evolução hidrológica em permanência, solicitou a colaboração das autoridades locais, agentes de proteção civil e população, no sentido de garantir a salvaguarda de pessoas e bens, recomendando especial atenção às zonas ribeirinhas e áreas potencialmente inundáveis, bem como a adoção de comportamentos preventivos.

A cota máxima da albufeira de Alqueva é a 152, que corresponde a uma capacidade total de armazenamento de 4.150 hectómetros cúbicos de água.

A última operação de descargas controladas na Barragem do Alqueva foi efetuada em 2013, também para gerir o volume de água da albufeira, que se aproximou da capacidade máxima de armazenamento, lembrou a EDIA.

Alqueva atingiu pela primeira vez o Nível de Pleno Armazenamento em 2010, oito anos após fecho das comportas, o que motivou a primeira operação de descargas, repetida ainda em 2011.

Também em 2014, 2024 e 2025 a albufeira atingiu a capacidade máxima de armazenamento, mas não houve necessidade de proceder ao descarregamento de água, porque os níveis foram controlados através do turbinamento da central hidroelétrica.