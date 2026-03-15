As temperaturas nos Açores devem descer de forma acentuada terça e quarta-feira, com possibilidade de queda de neve acima dos 800 metros nos grupos Central e Oriental, informouo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado do IPMA, na terça-feira e na quarta-feira “prevê-se uma alteração significativa das condições meteorológicas, marcada por uma descida acentuada da temperatura do ar”.

A situação “resulta de uma corrente de norte sobre a região, devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e de uma depressão localizada a leste, o que irá favorecer o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio”.

O IPMA prevê uma diminuição das temperaturas mínimas e máximas nos Açores, estimando valores mínimos da ordem de 07 a 09 graus Celsius (°C) no grupo Ocidental (ilhas das Flores e Corvo) e de 03ºC a 05°C nos grupos Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) e Oriental (São Miguel e Santa Maria).

“As temperaturas máximas deverão situar-se entre 10ºC e 12°C no grupo Ocidental e entre 08ºC e 12°C nos grupos Central e Oriental”, acrescenta.

Ainda de acordo com a nota, o IPMA prevê a ocorrência de aguaceiros, “que poderão ser de granizo e ocasionalmente acompanhados de trovoada”, bem como “a possibilidade de queda de neve acima dos 800 metros nos grupos Central e Oriental”.

Para terça e quarta-feira está ainda previsto um aumento da intensidade do vento, “o que deverá contribuir para acentuar a sensação térmica de frio”.

O IPMA também emitiu hoje um aviso amarelo para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores, para segunda e terça-feira, devido às previsões de agitação marítima. O aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo, por causa de agitação marítima (ondas de noroeste), estará ativo entre as 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira e as 23:00 locais de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.