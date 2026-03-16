Dois apeadeiros da antiga Linha Ferroviária do Corgo, em Chaves, vão ser transformados em alojamento turístico sustentável, num investimento total de 576 mil euros, anunciou esta segunda-feira o município do distrito de Vila Real.

O projeto, segundo explicou a câmara, em comunicado, prevê a reabilitação deste “património ferroviário histórico”, transformando os antigos apeadeiros em alojamento turístico sustentável e acessível em modelo de hostel, preservando simultaneamente a sua identidade arquitetónica.

O município explicou que a iniciativa contempla ainda a criação de pontos de apoio à Ecovia Internacional do Tâmega e do Corgo e quer contribuir “para reforçar a oferta de ecoturismo, cicloturismo e turismo de natureza na região”.

A empreitada está inserida no projeto de “Requalificação dos Apeadeiros de Vilela do Tâmega e Vilarinho das Paranheiras”, no âmbito do programa Crescer com o Turismo, cujo contrato de financiamento foi assinado na sexta-feira.

O investimento total previsto é de 576 mil euros e a candidatura irá beneficiar de um incentivo financeiro de 400 mil euros.

Lançado em fevereiro de 2025, o programa de apoio Crescer com o Turismo dispõe de uma dotação de 30 milhões de euros e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável dos territórios, com especial enfoque na responsabilidade social e ambiental, bem como na qualificação, inovação e valorização dos recursos turísticos.

As iniciativas incidem em áreas como turismo de natureza, turismo gastronómico, turismo ativo, turismo de bem-estar e turismo cultural e patrimonial, contribuindo para a diversificação e qualificação da oferta turística nacional.